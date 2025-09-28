El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El representante del llagar Kurtango junto al edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás. E. C.
Salón de les Sidres de Gala (SISGA)

Asturias, Bélgica y República Checa tienen las mejores sidras

El XV Salón de les Sidres de Gala cerró la XV edición con la entrega de los premios SISGA

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:36

Los premios del Salón de les Sidres de Gala (SISGA) ya tienen vencedores. Tras cuatro días de actividades, catas, maridajes y aprendizaje, llegó el momento de conocer el veredicto de los llagareros en esta XV edición. Al concurso se presentaron en total 236 variedades de 63 llagares distintos venidos de 18 paises europeos, asiáticos y americanos.

Las sidras favoritas fueron de los llagareros asturianos, con cuatro reconocimientos premium –máxima distinción en cada categoría–, en sidra de copa semiseca y espumosa brut, que fue para Sidra Fran; licor de sidra, del Llagar Castañón y sidra de hilo, para Valverán.

Le siguió Bélgica con tres galardones que fueron a parar al mismo llagar: Appelino. Consiguió el premium en la categoría sidra espumosa brut, copa seca y licor de sidra. El tercero más premiado fue la República Checa, donde ganaron los llagares Ceska Repertura y Cider Talk. También consiguieron la máxima distinción el llagar Stonewell (Irlanda) en sidra con sabores y Kurtango, del País Vasco, en sidra de fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  8. 8

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  9. 9 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  10. 10

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias, Bélgica y República Checa tienen las mejores sidras

Asturias, Bélgica y República Checa tienen las mejores sidras