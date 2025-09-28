Asturias, Bélgica y República Checa tienen las mejores sidras

Eva Hernández Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:36 Comenta Compartir

Los premios del Salón de les Sidres de Gala (SISGA) ya tienen vencedores. Tras cuatro días de actividades, catas, maridajes y aprendizaje, llegó el momento de conocer el veredicto de los llagareros en esta XV edición. Al concurso se presentaron en total 236 variedades de 63 llagares distintos venidos de 18 paises europeos, asiáticos y americanos.

Las sidras favoritas fueron de los llagareros asturianos, con cuatro reconocimientos premium –máxima distinción en cada categoría–, en sidra de copa semiseca y espumosa brut, que fue para Sidra Fran; licor de sidra, del Llagar Castañón y sidra de hilo, para Valverán.

Le siguió Bélgica con tres galardones que fueron a parar al mismo llagar: Appelino. Consiguió el premium en la categoría sidra espumosa brut, copa seca y licor de sidra. El tercero más premiado fue la República Checa, donde ganaron los llagares Ceska Repertura y Cider Talk. También consiguieron la máxima distinción el llagar Stonewell (Irlanda) en sidra con sabores y Kurtango, del País Vasco, en sidra de fuego.

