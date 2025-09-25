«La sidra es un producto digno de estar en cualquier mesa» El Salón de les Sidres de Gala acogerá a 63 llagareros de 18 países y 236 variedades de sidra que el público podrá degustar este sábado en el recinto ferial Luis Adaro

Eva Hernández Gijón Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:23 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

Gijón acoge la XV edición del Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA), la primera tras el reconocimiento de la Unesco a la cultura sidrera. Hasta el domingo, serán 63 llagareros de 18 países tanto de Europa, como de Asia y América los que se reúnan en la ciudad. Durante el encuentro, disfrutarán de conferencias, maridajes, visitas al Museo del Pueblo de Asturias, al Jardín Botánico o clases magistrales, entre otras actividades.

Uno de los platos estrella de la cita será la entrega de los premios SISGA, «los únicos concedidos por los propios llagareros», apuntó Marcos Abel Fernández, presidente de la Fundación Asturies XXI, organizador del evento. Al concurso, los llagareros han presentado 236 variedades de sidra diferentes.

El público general podrá disfrutar de todas ellas el sábado en el Palacio de los Congresos del recinto ferial Luis Adaro de 12 a 15 horas y de 17 a 20 horas. La entrada tiene un precio de diez euros. «Hay que ir con la mente abierta», aconsejó Fernández. «Son otros conceptos de sidra. La japonesa, por ejemplo, es muy aromática y muy frutal. En cambio, las alemanas tienden más hacia lo amargo. Es toda una experiencia», aseguró.

Este evento «defiende el papel de la sidra en todos los espacios», señaló Fernández. «La sidra es una bebida digna de estar en cualquier lugar, lo mismo en un chigre que en un restaurante de una estrella Michelin», reclamó. «Hay que reivindicarla como un producto de calidad, por supuesto», insistió.