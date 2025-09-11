El Ateneo Jovellanos cree que el traslado de la colección de Piñole «se está haciendo correctamente» Su presidente, Álvaro Muñiz, defiende la exposición en el Revillagigedo, previa a su mudanza junto a Tabacalera, y apoya «todo lo que sea prosperar y mejorar»

Iván Villar Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:15

El Ayuntamiento continúa con su ronda de reuniones para presentar a colectivos y asociaciones culturales de la ciudad su hoja de ruta para el traslado ... de la colección de Nicanor Piñole a un edificio de nueva construcción junto a Tabacalera y la transformación de su sede actual en las nuevas dependencias de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos sus servicios de apoyo a las mujeres. El proceso incluye una exposición del legado del pintor en el Palacio de Revillagigedo que abrirá sus puertas a finales de 2026 y se prolongará hasta la reubicación de la colección en Cimavilla. Este jueves le correspondió el turno al Ateneo jovellanos, que estuvo representado por su presidente, Álvaro Muñiz.

«No tengo ninguna duda de que las cosas se están haciendo correctamente, y todo lo que sea prosperar y mejorar será siempre bienvenido», señaló Muñiz, quien aseguró «no entender cuál es la polémica». En su opinión, «que en un momento determinado los fondos estén en el Revillagigedo, donde se expondrán incluso más de los que se hay expuestos hoy, es totalmente correcto».

