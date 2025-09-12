El Ayuntamiento defiende una cesión gratuita del suelo de Jove por su «interés social» para Gijón

Tras haberlo planteado ya en el Pleno como «una ocasión perfecta» para que la Autoridad Portuaria demuestre su compromiso con la ciudad, el concejal de ... Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, volvió a defender ayer la posibilidad de que el suelo de las instalaciones deportivas del Puerto en Jove, que llevan años abandonadas, sean cedidas al Ayuntamiento sin coste alguno para las arcas municipales. El jueves la Corporación aprobó por unanimidad –con la ausencia de Vox– «negociar la adquisición» de estos terrenos, en los que el Plan General de Ordenación permite compatibilizar usos deportivos con la construcción de viviendas. Y aunque en la última tasación existente, el Puerto les puso un precio de 1.573.000 euros, el gobierno aspira a la gratuidad o, en cualquier caso, a una importante rebaja teniendo en cuenta el «interés social» de este suelo para cubrir la necesidad de espacios de entrenamiento y competición de los clubes deportivos de la zona oeste y para la construcción de viviendas protegidas.

«Evidentemente, no se pueden adquirir a un precio de tasación de mercado que se plantea buscando un aprovechamiento lucrativo máximo, porque el Ayuntamiento no lo va a buscar. La Autoridad Portuaria deberá decidir si se lo quiere vender a promotores privados, pero si quiere que sea para el Ayuntamiento, redundando en el interés colectivo, tendrá que ser con unos criterios diferentes», apuntó el edil. En este sentido, reiteró que el Consistorio «podrá defender que sea una cesión. O si no, tendrá que ser por un importe notablemente inferior al de esa tasación y mucho más cercano al precio por el que fue subastado no hace muchos años, quedando desierto», añadió en referencia a un fracaso intento de enajenación de este suelo, en 2017, por 756.088 euros, la mitad de lo que se plantea ahora.

Martínez Salvador recordó en cualquier caso que «todo es aún muy prematuro» y señaló por ejemplo la necesidad de elaborar informes técnicos que determinen qué cuantías se pueden manejar «teniendo en cuenta los usos que prevemos que se puedan instarla allí». Sí remarcó que, en el caso de incluir viviendas, además de las instalaciones deportivas, el 100% de ellas (se prevén 82 pisos) serían de carácter protegido, frente al mínimo del 30% que fija el PGO.

El PSOE pidió comprar en 2017

Por su parte, el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, recordó que su partido ya planteó en 2017 en el Pleno la compra de este suelo –salió adelante con el apoyo de Foro– y hace poco propuso que lo hiciera el Principado «porque el Ayuntamiento no cumplía ese acuerdo». Consideró una broma que Foro pida la cesión gratuita cuando «gastó 4 millones en el suelo de Naval, que sí podía haber negociado» e indicó que en lo que respecta a los terrenos de Jove «entiendo que el Puerto colaborará y hará lo que tenga que hacer, o lo que pueda hacer».