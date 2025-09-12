El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El campo de fútbol de Jove, que ocupa parte de los terrenos del Puerto que el Ayuntamiento pretende que pasen a propiedad municipal. J. C. Román

El Ayuntamiento defiende una cesión gratuita del suelo de Jove por su «interés social» para Gijón

«La Autoridad Portuaria deberá decidir si quiere venderlo a un precio máximo a promotores privados», señala Jesús Martínez Salvador

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Tras haberlo planteado ya en el Pleno como «una ocasión perfecta» para que la Autoridad Portuaria demuestre su compromiso con la ciudad, el concejal de ... Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, volvió a defender ayer la posibilidad de que el suelo de las instalaciones deportivas del Puerto en Jove, que llevan años abandonadas, sean cedidas al Ayuntamiento sin coste alguno para las arcas municipales. El jueves la Corporación aprobó por unanimidad –con la ausencia de Vox– «negociar la adquisición» de estos terrenos, en los que el Plan General de Ordenación permite compatibilizar usos deportivos con la construcción de viviendas. Y aunque en la última tasación existente, el Puerto les puso un precio de 1.573.000 euros, el gobierno aspira a la gratuidad o, en cualquier caso, a una importante rebaja teniendo en cuenta el «interés social» de este suelo para cubrir la necesidad de espacios de entrenamiento y competición de los clubes deportivos de la zona oeste y para la construcción de viviendas protegidas.

