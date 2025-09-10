El Ayuntamiento de Gijón negociará con el Puerto la adquisición del antiguo campo de fútbol de Jove

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este miércoles por unanimidad una propuesta conjunta de Podemos e IU en la que insta al gobierno municipal ... a poner en marcha negociaciones con la Autoridad Portuaria para que los terrenos del antiguo campo de fútbol de la calle Francisco Eiriz y su entorno, en Jove, pasen a ser propiedad municipal. Se trata de un suelo donde el Plan General de Ordenación (PGO) permite compatibilizar los usos deportivos con la construcción de viviendas y que en su momento el Puerto ya sacó sin éxito a subasta. Ahora, en el marco de la política de desinversiones que le exige Puertos del Estado, El Musel ha incluido su posible venta en los presupuestos de 2026, tasándolos en 1,5 millones de euros. El gobierno municipal, no obstante, considera que «la presidencia de la Autoridad Portuaria tiene una ocasión perfecta de demostrar que está comprometida con la ciudad y con su futuro, cediéndolos gratuitamente».

«Nuestra propuestas es abierta y da margen tanto para que se negocie una venta como una cesión gratuita», defendió el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, quien habló de una propuesta «oportuna, conveniente y realista». Recordó que si bien no es la primera vez que esta adquisición se plantea por el Pleno -el PSOE le recordó que ya en 2017 se aprobó una iniciativa similar, entonces con el voto en contra de IU- sí han cambiado las circunstancias. Por un lado señaló que «ese año el Ayuntamiento acabó con sus cuentas intervenidas, y hubiera sido peor con un desembolso de esas características» (entonces la tasación rondaba los 700.000 euros). Y también destacó el cambio al frente de la Autoridad Portuaria, contraponiendo la relación que tenía con la ciudad su presidente, Laureano Lourido, «que solo buscaba hacer caja», con la que afirma tener su sucesora, Nieves Roqueñí. «Con Naval Gijón no lo demostró, pero esperemos que ahora sí lo haga, y esta es una buena oportunidad para ello», apuntó. Por su parte la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, hizo hincapié en la oportunidad de «devolver un uso de interés ciudadano a unos terrenos que llevan ocho años en estado de abandono» tanto para atender las necesidades de espacios de los clubes deportivos de la zona oeste como para «contribuir a la lucha contra la crisis habitacional» con la construcción de viviendas para su incorporación al parque público».

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, consideró «interesante» la posibilidad de aprovechar estos suelos para la construcción de vivienda protegida y nuevas instalaciones deportivas, si bien apuntó que eso «no casa con destinar más de un millón de euros a la adquisición de los terrenos», por lo que confió en que las negociaciones que pide iniciar el Pleno permitan llegar a un acuerdo de cesión gratuita, «mas si cabe cuando sería para unos usos tan justificados y que redundan en el interés colectivo». E incidió en que «desde luego, lo que no podría tratarse es de una transmisión sometida a precios de mercado lucrativos».

El PSOE también apoyó la puesta en marcha de esas negociaciones, recordando que «llevamos años pidiendo que se adquiera ese suelo» ya fuera por parte del Principado o del Ayuntamiento «para hacer esas instalaciones deportivas y las 82 viviendas que permite el PGO». El concejal Tino Vaquero consideró de hecho «adecuado» que sea la ciudad quien se haga con los terrenos, si bien mostró sus dudas sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo «en otros términos que no sean los derivados de la tasación pura y dura». «Es lo que traen los enfrentamientos con otras administraciones y la soledad de Foro», reprochó en referencia a la reciente polémica entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Gijón a raíz de la franja costera de los terrenos de Naval Gijón.