El Pleno del Ayuntamiento de Gijón. D. Arienza

El Ayuntamiento de Gijón negociará con el Puerto la adquisición del antiguo campo de fútbol de Jove

El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta de IU y Podemos para hacer allí instalaciones deportivas y viviendas, si bien el gobierno local descarta pagar los 1,5 millones en los que está tasado y confía en una cesión gratuita

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:00

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este miércoles por unanimidad una propuesta conjunta de Podemos e IU en la que insta al gobierno municipal ... a poner en marcha negociaciones con la Autoridad Portuaria para que los terrenos del antiguo campo de fútbol de la calle Francisco Eiriz y su entorno, en Jove, pasen a ser propiedad municipal. Se trata de un suelo donde el Plan General de Ordenación (PGO) permite compatibilizar los usos deportivos con la construcción de viviendas y que en su momento el Puerto ya sacó sin éxito a subasta. Ahora, en el marco de la política de desinversiones que le exige Puertos del Estado, El Musel ha incluido su posible venta en los presupuestos de 2026, tasándolos en 1,5 millones de euros. El gobierno municipal, no obstante, considera que «la presidencia de la Autoridad Portuaria tiene una ocasión perfecta de demostrar que está comprometida con la ciudad y con su futuro, cediéndolos gratuitamente».

