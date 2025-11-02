El Ayuntamiento de Gijón adjudica las obras de mejora de la senda litoral del Cervigón

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha adjudicado a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor las obras de adecuación y mejora del tramo de la senda del Cervigón comprendido entre la Casa de Rosario Acuña y el Parque de La Providencia.

El contrato, con un importe de adjudicación de 42.621,67 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá actuar sobre uno de los recorridos litorales más frecuentados de la ciudad, mejorando su seguridad, accesibilidad y estado de conservación.

Según destacó el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, «nuestro compromiso es mantener en condiciones óptimas los espacios naturales más emblemáticos de Gijón, garantizando su seguridad y sostenibilidad». «La senda del Cervigón es uno de los paseos más queridos por los gijoneses y requiere una atención constante para conservar su valor paisajístico y ambiental», añadió.

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, la retirada de barandillas deterioradas y su sustitución por nuevas estructuras de plástico reciclado, además de la reposición de bancos y elementos de mobiliario urbano dañados. También se acometerá la limpieza de cunetas, la reposición del encachado de piedra y la retirada definitiva de unas escaleras inutilizadas próximas a la playa de Peñarrubia, que serán sustituidas por un talud de tierra naturalizado.

