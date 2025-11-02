El Ayuntamiento de Gijón adjudica las obras de mejora de la senda litoral del Cervigón Los trabajos se centrarán en renovar el pavimento, al igual que las barandillas, además de la reposición de bancos y elementos de mobiliario urbano dañados

E. C. Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha adjudicado a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor las obras de adecuación y mejora del tramo de la senda del Cervigón comprendido entre la Casa de Rosario Acuña y el Parque de La Providencia.

El contrato, con un importe de adjudicación de 42.621,67 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá actuar sobre uno de los recorridos litorales más frecuentados de la ciudad, mejorando su seguridad, accesibilidad y estado de conservación.

Según destacó el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, «nuestro compromiso es mantener en condiciones óptimas los espacios naturales más emblemáticos de Gijón, garantizando su seguridad y sostenibilidad». «La senda del Cervigón es uno de los paseos más queridos por los gijoneses y requiere una atención constante para conservar su valor paisajístico y ambiental», añadió.

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, la retirada de barandillas deterioradas y su sustitución por nuevas estructuras de plástico reciclado, además de la reposición de bancos y elementos de mobiliario urbano dañados. También se acometerá la limpieza de cunetas, la reposición del encachado de piedra y la retirada definitiva de unas escaleras inutilizadas próximas a la playa de Peñarrubia, que serán sustituidas por un talud de tierra naturalizado.