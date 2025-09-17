El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Camiones circulando por la avenida del Príncipe de Asturias, en La Calzada. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón garantiza que «sin el desdoblamiento de la GJ-10 no habrá multas en la zona de bajas emisiones»

Los vecinos de La Calzada trasladan al concejal Pelayo Barcia 72 preguntas sobre sus planes para el barrio

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:41

«¿Quién podrá circular dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)?», «¿cuándo entrará en vigor?», «¿podrán seguir viniendo en coche los clientes de los ... comercios?». Son parte de las 72 preguntas –la mayoría sobre la futura ZBE, pero también sobre otros asuntos de movilidad– que los vecinos de La Calzada, en Gijón, han hecho llegar a la asociación vecinal del barrio y que ayer fueron entregadas en mano al concejal de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia, quien se comprometió a darles respuesta. El edil recordó la negativa del gobierno local a imponer cualquier tipo de sanción por acceder en vehículo a esa zona mientras miles de camiones sigan circulando a diario por Príncipe de Asturias.

El Ayuntamiento de Gijón garantiza que «sin el desdoblamiento de la GJ-10 no habrá multas en la zona de bajas emisiones»