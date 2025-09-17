El Ayuntamiento de Gijón garantiza que «sin el desdoblamiento de la GJ-10 no habrá multas en la zona de bajas emisiones» Los vecinos de La Calzada trasladan al concejal Pelayo Barcia 72 preguntas sobre sus planes para el barrio

Iván Villar Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:41

«¿Quién podrá circular dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)?», «¿cuándo entrará en vigor?», «¿podrán seguir viniendo en coche los clientes de los ... comercios?». Son parte de las 72 preguntas –la mayoría sobre la futura ZBE, pero también sobre otros asuntos de movilidad– que los vecinos de La Calzada, en Gijón, han hecho llegar a la asociación vecinal del barrio y que ayer fueron entregadas en mano al concejal de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia, quien se comprometió a darles respuesta. El edil recordó la negativa del gobierno local a imponer cualquier tipo de sanción por acceder en vehículo a esa zona mientras miles de camiones sigan circulando a diario por Príncipe de Asturias.

«El ritmo de la puesta en marcha de la ZBE lo sigue marcando el Gobierno de España, primero con el fallido vial de Jove y ahora con su nueva versión, un desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña que se retrasa. Mientras haya camiones, no habrá multas«, remarcó. Y pidió tranquilidad ante un periodo transitorio que prevé »muy amplio«. La ordenanza que regulará la ZBE, donde vendrán las condiciones de acceso pero también ese periodo de gracia hasta que el tráfico pesado salga de La Calzada, está pendiente de los últimos informes de fiscalización para su aprobación en junta de gobierno y su posterior tramitación, con el oportuno periodo de información pública y enmiendas.

