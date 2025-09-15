El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hugo Morán y Adriana Lastra, esta mañana, en la planta depuradora de Aboño, entre otras autoridades. Damián Arienza

Hugo Morán, en Gijón: «Intentamos agilizar al máximo la tramitación ambiental del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña»

El secretario de Estado de Medio Ambiente asegura, durante la entrega de las renovadas instalaciones de la depuradora de Aboño, que «llevamos un seguimiento diario, fundamentalmente por el especial interés de la delegada del Gobierno»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:57

El pasado mes de junio se retomó la tramitación ambiental del proyecto para convertir en autovía la GJ-10 entre el enlace de Lloreda y Veriña ... , una obra fundamental para sacar el tráfico pesado del barrio de La Calzada y avanzar en la mejora de los accesos al puerto de El Musel. El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, aseguró esta mañana en Gijón, donde hizo entrega de las obras de renovación de la planta depuradora de la zona oeste, ubicada en Aboño, que desde el Ministerio «llevamos un seguimiento diario de este proyecto», que actualmente está en fase de consulta pública.

