Hugo Morán, en Gijón: «Intentamos agilizar al máximo la tramitación ambiental del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña»

El pasado mes de junio se retomó la tramitación ambiental del proyecto para convertir en autovía la GJ-10 entre el enlace de Lloreda y Veriña ... , una obra fundamental para sacar el tráfico pesado del barrio de La Calzada y avanzar en la mejora de los accesos al puerto de El Musel. El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, aseguró esta mañana en Gijón, donde hizo entrega de las obras de renovación de la planta depuradora de la zona oeste, ubicada en Aboño, que desde el Ministerio «llevamos un seguimiento diario de este proyecto», que actualmente está en fase de consulta pública.

Hugo Morán, que coincidió en este acto con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, concretó que este seguimiento constante a un proyecto cuyo anterior expediente se archivó el pasado mes de febrero por deficiencias en el informe ambiental, se debe «fundamentalmente a que la delegada del Gobierno tiene un especial interés en que la tramitación de esta evaluación ambiental, que ha tenido algunos tropiezos en el pasado, que no se repita esa situación». «En estos momentos intentamos agilizar al máximo todo el trámite de evaluación», afirmó.

«Precisamente la delegada del gobierno me estaba planteando justo antes del inicio de este acto la necesidad de agilizar este proceso», asumió el secretario de Estado, que evitó concretar fechas y se limitó a aseverar que «desde el Ministerio, estamos atendiendo a esa petición de agilidad y confiamos en tenerlo resuelto en un plazo de tiempo no muy largo». «Va a buen ritmo», zanjó Morán, que también explicó que al tratarse de un proyecto del que «ya había habido un proceso de evaluación previa», permitía acortar plazos. «El grueso del proyecto y la documentación aportada ya era conocida, había que hacer una alguna adecuación y eso nos va a permitir ir con cierta agilidad», remarcó.

Por su parte, el calendario que maneja el Gobierno del Principado fija en el horizonte de 2026 la ejecución de estas obras de desdoblamiento de la GJ-10 para convertir en autovía un tramo viario de 3,3 kilómetros que también permitirá mejorar el acceso a la ZALIA por La Peñona y que conllevará una inversión de más de 60 millones de euros. En el mismo horizonte temporal, desde el Ejecutivo regional confían en que salga a licitación el proyecto para convertir Aboño en el principal acceso rodado al puerto de El Musel.