¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez, y el edil Jesús Martínez Salvador, este jueves, en la firma del convenio. E. C.
Educación acuática

El Ayuntamiento de Gijón firma el convenio 'Swim Safe' con el Club Natación Santa Olaya

El programa enseña a niños de 7 y 8 años a desenvolverse con seguridad en el agua

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:55

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), y el Club Natación Santa Olaya han firmado el convenio 'Swim Safe', un programa educativo que enseña a niños de 7 y 8 años a desenvolverse con seguridad en el medio acuático.

La iniciativa, en la que participan casi 30 colegios y más de 1.000 escolares, es gratuita e incluye información para docentes y actividades lúdicas. La jornada final de esta tercera edición se celebrará en «abril o mayo» en la playa de El Arbeyal. ¿El objetivo? Prevenir ahogamientos, segunda causa de muerte accidental.

