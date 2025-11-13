El Ayuntamiento de Gijón firma el convenio 'Swim Safe' con el Club Natación Santa Olaya

El presidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo Méndez, y el edil Jesús Martínez Salvador, este jueves, en la firma del convenio.

María Agra Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:55

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), y el Club Natación Santa Olaya han firmado el convenio 'Swim Safe', un programa educativo que enseña a niños de 7 y 8 años a desenvolverse con seguridad en el medio acuático.

La iniciativa, en la que participan casi 30 colegios y más de 1.000 escolares, es gratuita e incluye información para docentes y actividades lúdicas. La jornada final de esta tercera edición se celebrará en «abril o mayo» en la playa de El Arbeyal. ¿El objetivo? Prevenir ahogamientos, segunda causa de muerte accidental.