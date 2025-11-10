El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pistas exteriores de tenis del Complejo Deportivo de La Calzada, sobre las que se construirá el nuevo polideportivo. Jesús M. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón da luz verde al nuevo pabellón deportivo de La Calzada

La junta de gobierno aprueba este martes el inicio del procedimiento de contratación de las obras, que tendrán un coste total de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón tiene previsto aprobar esta mañana el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación ... de la obra del nuevo pabellón que ampliará el Centro Deportivo de La Calzada en 1.866 metros cuadrados. Con un coste total estimado de 2,3 millones de euros, esta actuación dotará al barrio de una nueva pista polideportiva cubierta, con graderío y vestuarios, construida sobre las actuales pistas exteriores de tenis del complejo. El plazo estimado de ejecución de las obras es de diez meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  3. 3 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  4. 4

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  5. 5

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  6. 6 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  7. 7 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  8. 8 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  9. 9 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  10. 10 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón da luz verde al nuevo pabellón deportivo de La Calzada

El Ayuntamiento de Gijón da luz verde al nuevo pabellón deportivo de La Calzada