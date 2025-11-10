El Ayuntamiento de Gijón da luz verde al nuevo pabellón deportivo de La Calzada

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón tiene previsto aprobar esta mañana el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación ... de la obra del nuevo pabellón que ampliará el Centro Deportivo de La Calzada en 1.866 metros cuadrados. Con un coste total estimado de 2,3 millones de euros, esta actuación dotará al barrio de una nueva pista polideportiva cubierta, con graderío y vestuarios, construida sobre las actuales pistas exteriores de tenis del complejo. El plazo estimado de ejecución de las obras es de diez meses.

El proyecto supone la construcción de una cubierta y un cerramiento sobre las pistas de tenis. Además, en un lateral, para optimizar el uso de las nuevas pistas deportivas se construirán unos vestuarios y sobre ellos unas gradas para el público de 123 metros cuadrados. El objetivo es generar una intervención que no distorsione ni modifique las cualidades de la edificación ya existente, por lo que se considera una ampliación que genera un nuevo volumen que se adosa al existente. Tendrá menor altura que el Centro Deportivo y la zona de contacto entre ambas será la que se usará de paso a las pistas.

Colegio Los Campos

Por otro lado, el gobierno local también dará de paso la modificación del contrato de obras de rehabilitación integral del colegio Los Campos, que conlleva una ampliación del plazo de cuatro meses y un incremento del presupuesto de poco más de 970.000 euros. Estos cambios están justificados por diversos imprevistos detectados durante la ejecución de los trabajos.