El Ayuntamiento de Gijón pide «realidades» sobre la alternativa al vial de Jove

El Ayuntamiento de Gijón reclamó este martes «realidades» sobre las alternativas al fracasado vial de Jove, cuando está a punto de cumplirse un año ... desde que el Ministerio de Transportes diera «carpetazo» al proyecto después de presentar una alternativa en superficie en sustitución del vial soterrado, que fue rechazado por el Ayuntamiento, el Principado y los vecinos. «No pedimos otra cosa que realidades y hasta que no tengamos una realidad sobre la mesa no podemos decir nada más», se quejó.

El portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador, señaló este martes que «llevamos muchos meses esperando que se presente una propuesta y una alternativa, que aún tendrá que ser estudiada por el Ministerio, tramitada, que está pendiente del traspasao de vías entre administraciones... se está demorando más de lo necesario».

La actual situación impide, según el también edil de Urbanismo, «tener una visión positiva y optimista sobre esto». «Cada día que pasa es un día más de retraso y un día que 1.200 camiones más entran por Príncipe de Asturias, con sus correspondientes emisiones atmosféricas», argumentó.

Martínez Salvador no desaprovechó la oportunidad de recordar que el origen de la actual situación está en «el fiasco premeditado del vial de Jove, ese engaño electoral con el que el PSOE nos sometió a todos los asturianos».