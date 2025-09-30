El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Martínez Salvador, portavoz de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, durante la rueda de prensa, en el salón de recepciones municipal. Damián Arienza

El Ayuntamiento de Gijón pide «realidades» sobre la alternativa al vial de Jove

«Cada día que pasa es un día más de retraso y un día que 1.200 camiones más entran por Príncipe de Asturias, con sus correspondientes emisiones atmosféricas», denuncia el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:33

El Ayuntamiento de Gijón reclamó este martes «realidades» sobre las alternativas al fracasado vial de Jove, cuando está a punto de cumplirse un año ... desde que el Ministerio de Transportes diera «carpetazo» al proyecto después de presentar una alternativa en superficie en sustitución del vial soterrado, que fue rechazado por el Ayuntamiento, el Principado y los vecinos. «No pedimos otra cosa que realidades y hasta que no tengamos una realidad sobre la mesa no podemos decir nada más», se quejó.

