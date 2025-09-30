El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tráfico de caminos en dirección a El Musel, en la avenida del Príncipe de Asturias, en Gijón. Arnaldo García
Accesos al Puerto

Lloreda-Veriña y Príncipe de Asturias, en Gijón, «prioridad absoluta» del Principado

El consejero de Movilidad asume en la Junta General que «los accesos al Puerto de Gijón son un fracaso desde el punto de vista de la gestión y también de cómo nos hemos relacionado las administraciones con la sociedad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:54

Como «un fracaso absoluto» se refirió este martes en la Comisión de Movilidad de la Junta General el consejero Alejandro Calvo a los accesos a El Musel ... , tras el fiasco del vial de Jove, de cuyo desestimiento «unilateral» -recalcó Calvo- por parte del Ministerio de Transportes se va a cumplir un año este viernes. El consejero asumía su responsabilidad a preguntas del diputado de Vox Gonzalo Centeno, que reclamó al Gobierno regional que fijara «fechas, dinero y proyectos reales» a las alternativas anunciadas para sacar el tráfico pesado de La Calzada.

