Lloreda-Veriña y Príncipe de Asturias, en Gijón, «prioridad absoluta» del Principado

Como «un fracaso absoluto» se refirió este martes en la Comisión de Movilidad de la Junta General el consejero Alejandro Calvo a los accesos a El Musel ... , tras el fiasco del vial de Jove, de cuyo desestimiento «unilateral» -recalcó Calvo- por parte del Ministerio de Transportes se va a cumplir un año este viernes. El consejero asumía su responsabilidad a preguntas del diputado de Vox Gonzalo Centeno, que reclamó al Gobierno regional que fijara «fechas, dinero y proyectos reales» a las alternativas anunciadas para sacar el tráfico pesado de La Calzada.

Alejandro Calvo no dudo en aceptar que ese fracaso lo ha sido tanto «desde el punto de vista de la gestión y también de cómo nos hemos relacionado el conjunto de las administraciones con la sociedad». Así, el consejero justificó que su Gobierno no vaya más allá del anuncio del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, «que probablemente alcanzará los 100 millones de euros», y la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias «porque no quiero contarle a la gente obras que evidentemente van a superar el escenario de esta legislatura porque hay bastante cansancio y no se lo van a creer». «A los gobiernos de Gijón y Carreño ya les hemos planteado cuál es nuestra planificación global, pero a los ciudadanos hay que explicarles en primer lugar qué es lo que queremos para ya», añadió.

Estas dos actuaciones son, según el consejero, «la prioridad absoluta» del Gobierno asturiano en lo referente a los nuevos accesos al Puerto de Gijón. «El desdoblamiento de Lloreda-Veriña, que es la llave al resto del funcionamiento de los accesos, por esa apuesta nuestra que es Aboño, y la humanización de Príncipe de Asturias, que es poder dar una respuesta a quienes hasta ahora están sufriendo los problemas de ese acceso, es ahora mismo la prioridad absoluta», remarcó Alejandro Calvo.

Enlace de Roces

Por otro lado, y a preguntas del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, el consejero de Movilidad también aventuró que «en los próximos meses» esté listo el proyecto definitivo «que pueda licitarse» del enlace de Roces entre la A-8 y la AS-II. Pumares reprochó a Alejandro Calvo los retrasos de «un proyecto clave para los vecinos de Roces y Porceyo».

Pumares denunció que el contrato de asistencia técnica para redactar el proyecto, adjudicado en 2023 por 66.000 euros y con un plazo de seis meses que debía concluir en septiembre de 2024, acumula más de doce meses de retraso. El portavoz de Foro recordó que «se trata de un nodo estratégico para la movilidad de Gijón y de toda Asturias, que soporta un elevado volumen de tráfico pesado y ligero y cuya situación condiciona la seguridad de miles de personas». «Los vecinos de Roces y Porceyo llevan meses reclamando algo tan básico como un paso peatonal seguro para acceder a la parada de autobús en la avenida de Oviedo y siguen sin respuesta», lamentó.

Ante la solicitud de plazos del diputado forista, el consejero respondió que «el proyecto tiene que salir a información pública de manera inminente, aunque no tengo los plazos exactos», pero se mostró convencido de que podrá ser licitado «a lo largo del año 26». «Es una obra importante, en la que estamos hablando de dos rotondas que van a exigir una pequeña expropiación, donde también estamos viendo posibilidades de negociación para agilizar esa fase», argumentó Calvo.

Adrián Pumares reclamó al Principado que publique «de inmediato» el estado de tramitación del proyecto en el portal de transparencia, así como que «incorpore desde ya a los vecinos a la mesa de trabajo y que establezca un calendario realista con hitos claros para la aprobación, licitación y ejecución de las obras».