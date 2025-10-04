El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por la izquierda, Fidel García, Montserrat López, Manuel Nevares, Julio Vallaure y José Murall. J. M. Pardo

Ayuntamiento de Gijón y Principado renuevan su apoyo a la candidatura de la Laboral a la Unesco

«Seguiremos trabajando juntos para conseguir un reconocimiento internacional que honrará a toda la ciudad», dice Montserrat López Moro

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:41

El 70 aniversario del inicio de la actividad docente en la Universidad Laboral también sirvió este sábado para que el Ayuntamiento y el Principado renovaran su apoyo a la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco promovida por la Asociación de Antiguos Alumnos. Durante el acto académico con el que se cerró la jornada, la concejala de Cultura Montserrat López Moro aseguró que «la Laboral está en el lugar que le corresponde, en el centro de la mirada patrimonial de España y desde el Ayuntamiento queremos reafirmar nuestro apoyo y nuestro compromiso para seguir trabajando juntos y conseguir ese reconocimiento internacional que honrará a toda la ciudad, a Asturias y sobre todo a quienes fueron y sois parte de esta gran historia».

Por su parte, el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas del Principado, Julio Vallaure, aseguró que «la Laboral forma parte del patrimonio material e inmaterial de nuestra comunidad y de toda España». «Debemos preservarla, revitalizarla y seguir poniéndola al servicio del conocimiento, de la cultura y de la formación», añadió.

Asistentes al acto del 70 aniversario del primer curso lectivo de la Universidad Laboral de Gijón. J. M. Pardo

El contenido académico lo aportaron los exprofesores del centro José Murall y Fidel García. El primero hizo un homenaje a la calidad profesional de los docentes, entre cuyos méritos situó la fundación del Instituto de Técnicas Educativas (ITE), que «alcanzó tal prestigio nacional, que en 1975 decidieron trasladarlo a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares». Destacó asimismo, la relación de destacadas empresas, entre las que se encontraban Uninsa, Santa Bárbara, Nestlé, Duro Felguera y Tabacalera, con los laboratorios y talleres de la Laboral, donde acudían a hacer ensayos.

Por su parte, Fidel García analizó las características del sistema educativo del centro, que constituía «una formación no solo técnica, sino integral y transversal, humanística, deportiva y cultural». También destacó el régimen del internado, marcado por «la exigencia y seriedad, pero con mucho respeto a la personalidad de los alumnos, con horarios regulados con flexibilidad y en el que se aplicaba un principio pedagógico muy concreto y efectivo, aprender haciendo».

Este modelo educativo, «innovador, integrador y vinculado al desarrollo local, regional y nacional», llegó a su fin en los 80, «con el cambio del modelo de FP, la marcha de los jesuitas, la disminución presupuestaria y los cambios de leyes educativas», aseguró García.

La presentación del libro 'Conspirar contra el olvido', escrito por el exalumno murciano Pedro López Provencio, cerró el programa de una jornada que concluyó una espicha en Viñao.

