Moriyón y Roqueñí acuerdan reuniones técnicas entre Ayuntamiento de Gijón y Puerto para tratar la cesión de los terrenos de Jove

La inauguración de la planta de Sea Eight propició este jueves el encuentro en terrenos portuarios entre la alcaldesa Carmen Moriyón y la presidenta ... del Puerto, Nieves Roqueñí, que no había mantenido contacto desde que la segunda anunciara su «total disposición» a la cesión gratuita de los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria en Jove. El resultado de dicho encuentro será la celebración de reuniones de carácter técnico entre personal cualificado de ambas instituciones para tratar sobre un asunto que no se antoja fácil de llevar a cabo.

Según ha podido saber este periódico, antes de cualquier tramitación, el Puerto, como propietario único del ámbito urbanístico formado por las tres parcelas en cuestión, está obligado a licitar la redacción de un plan especial, que será el que determine la distribución de los terrenos en función de su calificación de acuerdo a la ficha urbanística del ámbito.

Con el plan especial, el Puerto y el Ayuntamiento ya podrían sentarse a hablar sobre una cesión que comprendería aquellos terrenos que puedan tener uso deportivo y que el Puerto tendrá que segregar, con el objetivo de ponerlos a disposición de las necesidades de los clubes de la zona oeste Así se lo transmitió ayer la alcaldesa a Nieves Roqueñí, nada más comenzar la visita a las instalaciones de la fábrica de Sea Eight, donde ambas se quedaron un poco rezagadas del resto para tratar sobre este asunto.

El Musel también tendrá que obtener la autorización de Puertos del Estado a dicha cesión, justificando su destino a fines sociales no lucrativos, por la obligación a vender sus propiedades de uso no portuario para pagar la deuda del crédito para la ampliación. Toda vez que el proceso no es sencillo, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Autoridad Portuaria para «ayudar y colaborar» en todo lo que precise.

Un aparte con Barbón

Una vez finalizado el acto institucional, Nieves Roqueñí no quiso dejar pasar la ocasión de poner al día al jefe del Ejecutivo regional de la conversación que había tenido con Carmen Moriyón sobre los terrenos de Jove. En un aparte con el presidente, que Roqueñí había solicitado a su jefe de protocolo, la exconsejera detalló a Barbón, con EL COMERCIO como testigo, el intercambio de pareceres con la alcaldesa sobre los terrenos de Jove y su falta de interés por lo que no pudieran tener uso deportivo.