Fernando Sierra, del Telecable Hockey Gijón; Nieves Roqueñí, presidenta de El Musel, y Raquel Rodríguez, del Rítmica Galaica, este martes, en el Santa Olaya. Daminán Arienza

El Puerto de Gijón, abierto a una cesión gratuita de los terrenos de Jove para uso deportivo

«Tiene todo el sentido, pero hay que andar el camino administrativo, aunque con la decisión o la voluntad de hacerlo es más fácil», señala Nieves Roqueñí

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:33

La presidenta de El Musel mostró este martes su «total disposición» a una cesión gratuita de los terrenos de la Autoridad Portuaria en Jove para ... uso deportivo. «Tiene todo el sentido» dijo este martes su presidenta, Nieves Roqueñí, durante la presentación de las jornadas 'Oeste en juego', la primera actividad conjunta organizada por la Agrupación de Clubes Deportivos de la Zona Oeste de Gijón, en colaboración con el Puerto de Gijón.

