El Puerto de Gijón, abierto a una cesión gratuita de los terrenos de Jove para uso deportivo

La presidenta de El Musel mostró este martes su «total disposición» a una cesión gratuita de los terrenos de la Autoridad Portuaria en Jove para ... uso deportivo. «Tiene todo el sentido» dijo este martes su presidenta, Nieves Roqueñí, durante la presentación de las jornadas 'Oeste en juego', la primera actividad conjunta organizada por la Agrupación de Clubes Deportivos de la Zona Oeste de Gijón, en colaboración con el Puerto de Gijón.

La afirmación de Roqueñí, que se produjo a preguntas de los periodistas, tiene lugar una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento, el mismo que un mes antes la reprobó por su gestión de la cesión pendiente de la franja marítima de los terrenos de Naval Gijón, aprobara por unanimidad una proposición conjunta de IU y Podemos que instaba al gobierno municipal a poner en marcha negociaciones con la Autoridad Portuaria para que los terrenos del antiguo campo de fútbol de la calle Francisco Eiriz y su entorno, en Jove, pasen a ser propiedad municipal.

A continuación, la alcaldesa, Carmen Moriyón, envió una carta a Roqueñí, como publicó EL COMERCIO, para trasladarle el contenido del acuerdo plenario y emplazarla a indicar «los términos en los que la Autoridad Portuaria considera procedente acometer dicha negociación». Como aclaró la propia Roqueñí, aún no ha contestado a la regidora, al tiempo que ironizó con las prisas que parecen tener los representantes municipales. «En 2017 ya hubo una iniciativa similar a la que se ha aprobado ahora, pero ahora parece que todo coge mucha velocidad, parece que he llegado a la Autoridad Portuaria y de repente hay que solucionar todos los problemas y que de repente el Ayuntamiento se da cuenta de que tiene clubes deportivos en el oeste de la ciudad», argumentó Roqueñí.