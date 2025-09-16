El Ayuntamiento de Gijón quiere «sentarse a la mayor brevedad posible» con el Puerto para tratar la cesión de los terrenos de Jove

La reacción municipal a las declaraciones realizadas este mediodía por Nieves Roqueñí en las que mostró su «total disposición» a una cesión gratuita de ... los terrenos de la Autoridad Portuaria en Jove para uso deportivo no se ha hecho esperar. «Es una buena noticia que el Puerto haya entrado en razón después de lo ocurrido con Naval Azul», señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, que reclamó celeridad para alcanzar un acuerdo a la vista de la coincidencia de posturas entre ambas insituciones.

«El Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a alcanzar consensos a través de la colaboración y la lealtad institucional, y así seguirá siendo», añadió el edil. «De hecho, ya en el mes de abril, la alcaldesa puso sobre la mesa que se cedieran estos terrenos para adecuarlos y habilitar su uso deportivo», recordó Martínez Salvador, en referencia a la petición de Carmen Moriyón de que la Autoridad Portuaria se integrara en una comisión mixta de trabajo para la realización de inversiones en la franja costera de Gijón en pleno conflicto por la reclamación municipal de que el Puerto cumpliera lo acordado con el anterior equipo gestor en cuanto a la cesión de la franja litoral de Naval Gijón. Entonces, Moriyón, ofreció la creación de ese grupo de trabajo entre ambas instituciones y reclamó la cesión de los terrenos de Jove al Ayuntamiento. «Podríamos abordar la reforma de esas instalaciones y dar respuesta a una reclamación histórica de los clubes deportivos de la zona oeste», explicó entonces la regidora.

El gobierno local pretende lograr una resolución rápida a este asunto entre el Ayuntamiento y El Musel para lograr este objetivo. «Tras el acuerdo en el pasado Pleno y una vez conocida la voluntad de la Autoridad Portuaria de cederlos gratuitamente, dado que su aprovechamiento será público y no lucrativo, buscaremos sentarnos a la mayor brevedad posible para tramitar cuanto antes una operación que beneficia a Gijón y a la zona oeste», añadió Jesús Martínez Salvador.