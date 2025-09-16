El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del campo de fútbol en los terrenos que la Autoridad Portuaria tiene en Jove, en el entorno de la calle de Francisco Eiriz. Juan Carlos Román

El Ayuntamiento de Gijón quiere «sentarse a la mayor brevedad posible» con el Puerto para tratar la cesión de los terrenos de Jove

«Es una buena noticia que el Puerto haya entrado en razón después de lo ocurrido con Naval Azul», señala Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:50

La reacción municipal a las declaraciones realizadas este mediodía por Nieves Roqueñí en las que mostró su «total disposición» a una cesión gratuita de ... los terrenos de la Autoridad Portuaria en Jove para uso deportivo no se ha hecho esperar. «Es una buena noticia que el Puerto haya entrado en razón después de lo ocurrido con Naval Azul», señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, que reclamó celeridad para alcanzar un acuerdo a la vista de la coincidencia de posturas entre ambas insituciones.

