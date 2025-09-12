Moriyón emplaza a Roqueñí a fijar sus bases para iniciar la negociación por los terrenos deportivos de Jove Los clubes deportivos de la zona oeste, que el martes presentarán su nueva asociación, ven «fundamental» poder contar con ese suelo

Iván Villar Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

Tras el acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno instando al gobierno municipal a negociar con la Autoridad Portuaria la adquisición de los terrenos de uso mayoritariamente deportivo que El Musel tiene en el entorno de la calle Francisco Eiriz, en Jove, la alcaldesa, Carmen Moriyón, emplazó ayer a la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, a fijar las bases sobre las que entiende que ambas administraciones deben empezar a hablar. «Quería solicitarte que nos indiques los términos en los que la Autoridad Portuaria considera procedente acometer dicha negociación», señala la regidora en una carta remitida ayer a Roqueñí y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO. Moriyón adjunta a su escrito una copia del texto aprobado por todos los grupos municipales salvo Vox, cuya única concejala no participó en el Pleno por motivos personales, y pone «todos los servicios municipales» a disposición de la Autoridad Portuaria.

Durante el debate plenario, el portavoz de Foro y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, consideró que con esta operación «la Autoridad Portuaria tiene una ocasión perfecta para que su nueva presidencia comprometida con la ciudad y su futuro ceda gratuitamente estos terrenos al Ayuntamiento», así como para «comprobar si lo que el PSOE de Gijón nos pedía con los terrenos de Naval Gijón en 2024 es posible o no». En su última tasación el Puerto fijó para estos suelos un precio de 1,5 millones de euros, el doble del que tenían cuando en 2017 no logró adjudicarlos a ningún postor en un proceso de subasta. Y el propio Martínez Salvador ya ha advertido de que «evidentemente no se pueden adquirir a un precio de mercado que está pensado para un aprovechamiento lucrativo» y que, dado el «interés social« de la operación, el importe »tendrá que ser notablemente inferior y mucho más cercano a aquel por el que fue subastado, quedando desierto (756.000 euros)«.

Colaboración del Puerto con los clubes

El PGO, además de la construcción de viviendas, permite mantener en parte de los terrenos usos deportivos, lo que permitiría satisfacer la continua demanda de infraestructuras por parte de los clubes de la zona oeste. «Para nosotros sería fundamental contar con un campo en el barrio, para evitar el desarraigo», señala el presidente del Calzada Rugby Club, Jairo Riesco, quien recuerda que en la actualidad tienen que disputar sus partidos «a 30 minutos». Añade que «no debe haber ningún otro sitio en España que una zona con casi 25.000 habitantes no tenga ni un solo campo municipal para la práctica del fútbol o el rugby». Marta Suárez, del Club Baloncesto L'Arbeyal, también considera que poder ofrecer nuevas instalaciones deportivas aprovechando estos suelos «sería ideal».

La reivindicación común de más espacios para entrenar y competir, y otro problema compartido como es el de la financiación, ha llevado a varios clubes de la zona a constituir una asociación que pretenden presentar formalmente en sociedad el próximo martes. Varios de estos clubes se reunieron en abril con Nieves Roqueñí, quien se comprometió a apoyar económicamente al deporte de la zona, así como estudiar otras posibles vías de colaboración con los clubes.