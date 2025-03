El Ayuntamiento de Gijón recuerda al Puerto que Naval Azul es un proyecto que «ya está en marcha»

El Ayuntamiento de Gijón recuerda a la Autoridad Portuaria que Naval Azul «es un proyecto que ya está en marcha», en el cual el Consistorio ... es propietario mayoritario del ámbito de actuación y que, por tanto, es el gobierno local «el que lo está liderando». El segundo teniente de alcaldesa, edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, en declaraciones a EL COMERCIO, quiso transmitir la «total tranquilidad» con la que acogen la intención del Puerto, desvelada ayer por este periódico, de querer construir una plataforma flotante para actividades deportivas y recreativas en Naval Azul, inspirado en la que se está ya construyendo en la zona de O Parrote, en La Coruña. Esto implicaría no ceder al Consistorio los 3.848 metros cuadrados comprometidos en la operación de compra-venta de los antiguos astilleros.

«Naval Azul está en marcha y si contamos con un socio para su desarrollo es bienvenido», afirmó Martínez Salvador, quien también quiso «tranquilizar a los vecinos, porque este proyecto se va a realizar, el Ayuntamiento lo va a liderar y será con los usos que le atribuye la ficha urbanística del Plan General de Ordenación de 2019». En este sentido, recordó que el planteamiento del Puerto coincide con lo que Foro llevaba en su programa electoral para la misma zona.

«Lo que se ha publicado es un dibujo, pero se propone algo que la ficha que diseñó Foro para el plan ya lo contemplaba y que propusimos en campaña», aseguró. De hecho, el programa electoral de Foro en Gjión, en su punto 11, habla de «una zona dotacional lúdico-deportiva» en Naval Azul, que en un plano de la zona ubica en la dársena del extinto astillero. «Esto perfectamente encaja e, insisto, estaba en nuestros planes», concluyó.

Preocupación popular

Por contra, la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, mostró su «preocupación» por este nuevo planteamiento por parte del Puerto, del que esperaban una pronta cesión de los terrenos para poder acometer la urbanización del paseo literal. «El Ayuntamiento ya tendría este año no solo el presupuesto, sino también la independencia para poder desarrollar el paseo», afirmó. «Ahora nos enteramos de que la Autoridad Portuaria quiere asumirlo, pero no nos creemos nada porque además el Puerto no tiene independencia económica, con las cuentas intervenidas por la ampliación», argumentó.

Pumariega ve en este cambio de posición una intención por parte de la nueva dirección del Puerto por retrasar el desarrollo de Naval Azul. «Ven que Gijón es una ciudad que está funcionando, con un gobierno que mira al futuro, con muchos proyectos y lo que nos tememos es que la Autoridad Portuaria lo que pretende es ralentizar este», en referencia al polo de innovación vinculado a la economía azul diseñado en los antiguos astilleros de Naval Gijón.