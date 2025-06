El Ayuntamiento someterá a la aprobación del próximo Pleno el crédito de 10 millones para derribar el viaducto de Carlos Marx

El gobierno local llevará al Pleno del próximo mes de julio la aprobación de un crédito de 10 millones de euros para afrontar los compromisos ... municipales en el derribo del viaducto de Carlos Marx, una obra que licitará, adjudicará y contratará Adif, pero a la que el Ayuntamiento deberá contribuir con el 25% de la financiación.

«Este crédito para derribar el puente de Carlos Marx el año que viene es muy importante, porque los gijoneses efectivamente hasta que no vean máquinas no se lo van a creer y no podemos perder tiempo para ver a las máquinas el año que viene trabajando», señaló Carmen Moriyón, durante una entrevista en SER Gijón, en la que hizo balance de los dos primeros años de mandato.

«Después de 20 años esperando, serán los primeros pasos del plan de vías», remarcó la alcadesa, sobre unas obras que está previsto que arranquen después del verano de 2026, con una primera fase de actuaciones, valorada en 53 millones de euros, con la que se derribará el viaducto de Carlos Marx y se urbanizará todo su entorno, con la apertura de un nuevo vial que conectará Sanz Crespo y la avenida de José Manuel Palacio y una cuantiosa y compleja reforma soterrada de la red de colectores de saneamiento en la zona.