El derribo del viaducto de Carlos Marx costará un máximo de 35 millones y se pagará en dos años

La primera fase de obras, previa a la construcción de la estación intermodal de Gijón, que incluirá el derribo del viaducto de Carlos Marx ... tendrá un coste máximo de 35 millones de euros (IVA) incluido. Esa elevada cifra sale de sumar tanto la ejecución, dirección y asistencia técnica a las obras como el asesoramiento para la supervisión técnica del proyecto y sus modificados, si los hubiera. Así está recogido en el borrador de convenio para la remodelación del entorno urbano de la calle Carlos Marx que se aprobará hoy en la reunión del consejo de Gijón al Norte que presidirá el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Un convenio que repartirá los gastos con los siguientes porcentajes: Adif pagará el 50%, el Principado el 25% y el Ayuntamiento de Gijón el 25% restante. Con esas premisas, el Consistorio gijonés tendría que abonar en dos anualidades 8.750.000 euros para despejar ese espacio y reordenar el tráfico sin el paso elevado.

Será Adif quien licitará, adjudicará y contratará la ejecución de las actuaciones y los contratos necesarios para las asistencias técnicas. Y el coste del proyecto se distribuirá entre 2026 y 2027 a razón del 50% cada año, ajustándose a las aportaciones finales a la ejecución real de la obra. Se creará además una comisión de seguimiento del convenio. Esta primera fase de trabajos incluirá la demolición del viaducto y el paso inferior que se encuentra bajo la estructura y la reposición de la calle Carlos Marx en superficie, con la apertura de un nuevo vial que conectará Sanz Crespo y la avenida de José Manuel Palacio y el desvío y reposición de los colectores de saneamiento, entre otros.

«Hoy tiene que ser un gran día para Gijón, uno de esos días que marcarán el futuro de esta ciudad con respecto a una de sus infraestructuras clave». El portavoz del equipo de gobierno y consejero de Gijón al Norte, Jesús Martínez Salvador, confía en que la reunión de hoy represente un punto de inflexión que haga que «Gijón rompa ese parón que ha venido caracterizando al proyecto del plan de vías y acelere en su desarrollo». Un desarrollo que debe empezar en 2026, según defiende el gobierno local, por el simbólico derribo del viaducto de Carlos Marx, del que la alcaldesa Carmen Moriyón habló por primera vez en exclusiva en una entrevista a EL COMERCIO.

Martínez Salvador asegura que el Ayuntamiento llega a esta cita «con gran optimismo» tras las reuniones previas mantenidas entre los servicios técnicos de las tres administraciones que conforman Gijón al Norte. Pone de relieve que «en esos encuentros, tanto los técnicos del Ayuntamiento como los del Principado han defendido un proyecto que recoge todas las demandas de la ciudad a lo largo de las dos últimas décadas de espera y conjuga la mayor parte de sensibilidades«. »De la mano del Principado y desde una posición de absoluta lealtad institucional, las expectativas son altas. Esta ciudad merece ver realidades», remarca.

Este año el plan de vías cumplirá una década sin avances materiales más allá de las contrataciones de estudios y proyectos como el de la estación intermodal en Moreda. Las últimas obras relacionadas con esta operación ferroviaria fueron las demoliciones de la viejas estaciones Jovellanos y El Humedal, la puesta en servicio de la estación provisional de Sanz Crespo y la transformación de los terrenos liberados de vías entre el Museo del Ferrocarril y la iglesia de San José en zona verde.

Visión crítica

El movimiento vecinal es muy escéptico tras tantos años de incumplimientos. «Hasta que no se vean palas, camiones y gente trabajando, los vecinos ya no nos creemos prácticamente nada de lo que anuncien», afirma Manuel Cañete, presidente de la FAV, que juzga importante ganar zona verde para el 'solarón' y reducir edificabilidad, aunque ello implique dilatar más los plazos para una modificación del plan especial vigente. El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, aseguró ayer que «Santano debe aprovechar su visita para pedir perdón al conjunto de los gijoneses por la estafa del vial de Jove, la chapuza en el proyecto de desdoblamiento de Lloreda-Veriña y el caos en que se quiere sumir a la zona de bajas emisiones de La Calzada. No toleraremos más engaños a la ciudad», advirtió.

Por su parte, el diputado de Foro Adrián Pumares buscará el apoyo del resto de grupos parlamentarios en la Junta General del Principado para forzar al Ministerio de Transportes a realizar una auditoría interna sobre el fiasco del vial de Jove.