La banda de butroneros que asaltó bancos, gasolineras y empresas en Asturias, al banquillo La fiscalía solicita diez años para cada uno de los acusados, kosovares, que llegaron a hacer un zulo en Gijón para ocultar herramientas y emisoras de radio

Tenían una avanzada especialización. Utilizaban trasmisores, sofisticadas herramientas como lanzafuegos y llegaron a hacer un zulo en Roces, en Gijón, para ocultar los útiles con los que cometían sus golpes y las placas falsas de matrícula con las que intentaban eludir a las fuerzas de seguridad. No lo consiguieron. Cuatro butroneros albanokosovares se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias el próximo mes de noviembre por los asaltos a gasolineras, entidades bancarias y empresas de la región.

La fiscalía solicita para cada uno de ellos condenas de casi diez años de cárcel –9 años y 8 meses– por los delitos de robo con fuerza continuado, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público El ministerio fiscal aprecia la circunstancia agravante de disfraz, ya que actuaron siempre encapuchados. Fueron arrestados en el 2018 por la Guardia Civil en el marco de la compleja investigación que se denominó 'Rockatansky', en honor a uno de los personajes de las películas Mad Max.

En tres semanas la banda actuó en las dos gasolineras de Montico (Carreño), en la estación de servicio de Leorio, en otra en El Pito (Cudillero), en una entidad bancaria en Mieres y en una empresa de Tremañes. El botín conseguido ascendió a unos 20.000 euros y los destrozos de las instalaciones asaltadas fueron de aproximadamente 50.000 euros.

Se habían instalado en un piso en Gijón y desde allí se trasladaban para cometer los delitos. Vigilaron durante días sus objetivos y actuaban siempre con el mismo modus operandi: de madrugada, escalando hasta los tejados y desde ahí haciendo un butrón en el tejado. Dejaban inutilizados los sistema de seguridad, si bien en una estación de servicio fueron detectados y huyeron tras sonar la alarma e inundar todo el espacio de una densa humareda para imposibilitar su visión.

Cometían los robos principalmente los domingos por la noche, para después abandonar Asturias dirigiéndose a Madrid, comunidad en la que estaban asentados. En el Principado alquilaron habitaciones en pisos situados en pleno centro de Gijón y en Noreña. En la noche del día 12 de mayo los cuatro miembros del grupo criminal que estaban siendo objeto de una vigilancia por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Gijón procedieron a recoger los efectos que había dejado ocultos en el zulo en Roces, como herramientas y emisoras de radio. En ese momento en el que se procedió a la detención, dos de los butroneros emprendieron una vertiginosa huida en dirección a Madrid. Pudieron ser finalmente detenidos.

«Frenética actividad»

«La frenética actividad llevada a cabo por el grupo y las férreas medidas de seguridad puestas en práctica de manera constante y cotidiana por los investigados, con ausencia de arraigo conocido, ni domicilio estable, dificultaron notablemente la investigación», señaló la Guardia Civil tras explotar la investigación.

El ministerio fiscal solicita que se conmute la pena por la expulsión del territorio nacional durante ocho años, una vez cumplidos dos tercios de la condena en España. Los cuatro detenidos (que pasaron meses en prisión preventiva) deberán sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial el próximo mes de noviembre. Se trata de uno de los mayores golpes contra el crimen organizado de los últimos años en la región.