El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación de Residencial Urano 2, una de las escasas promociones de vivienda protegida que se están construyendo en Gijón.

Barbón niega el boicot al Plan Llave y tiende la mano ante el problema de la vivienda

Los Campos fue la única empresa que presentó oferta en la primera fase, pero renunció en cuanto supo de la pobre subida que aplicaba el Principado

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, negó este jueves la mayor ante la acusación de «boicot» a la Consejería de Vivienda, en manos de IU, ... por parte del Ayuntamiento de Gijón tras quedar desierta la primera fase del Plan Llave. «No comparto esa afirmación», señaló. Destacó que la revisión del precio del módulo de la vivienda «está en negociaciones» y que el compromiso del Principado en política de vivienda en Gijón se puede ver «en el desbloqueo de la situación de Peritos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón niega el boicot al Plan Llave y tiende la mano ante el problema de la vivienda

Barbón niega el boicot al Plan Llave y tiende la mano ante el problema de la vivienda