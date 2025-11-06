Barbón niega el boicot al Plan Llave y tiende la mano ante el problema de la vivienda

El presidente del Principado, Adrián Barbón, negó este jueves la mayor ante la acusación de «boicot» a la Consejería de Vivienda, en manos de IU, ... por parte del Ayuntamiento de Gijón tras quedar desierta la primera fase del Plan Llave. «No comparto esa afirmación», señaló. Destacó que la revisión del precio del módulo de la vivienda «está en negociaciones» y que el compromiso del Principado en política de vivienda en Gijón se puede ver «en el desbloqueo de la situación de Peritos».

Además reiteró la voluntad del gobierno asturiano de «tender la mano» al Consistorio gijonés para trabajar conjuntamente e para afrontar un problema como el del acceso a la vivienda.

Por otra parte este jueves se publicó el acta de la mesa de contratación que declaró desierta la primera fase del programa municipal para impulsar, a lo largo de este mandato , al menos 500 pisos con precios regulados sobre terrenos de titularidad municipal. Solo concurrió una empresa, Construcciones Los Campos, una de las empresas que más vivienda protegida ha construido en Gijón en los últimos años y con las mismas calidades que la vivienda libre en el barrio de Nuevo Roces. Quiso optar a dos parcelas de las seis que se sacaron a licitación , pero acabó renunciando al enterarse de que el Principado solo estaba dispuesto a subir un 2,7% el precio del módulo actualmente fijado en 2.124 euros por metro cuadrado y que no se actualiza desde 2023..

El Plan Llave arrancó su proceso de licitación en abril. Sin embargo en julio, y a punto de concluirse el plazo para la presentación de ofertas, el gobierno planteó la suspensión del procedimiento para reajustar las bases a petición de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocon para repercutir en la licitación gijonesa una posible subida del módulo en negociación con el Principado.

«Motivación de ayudar»

Los Campos presentó su oferta el 10 de julio, fecha anterior a la aprobación de los nuevos pliegos y no fue modificada con posterioridad. Por ese motivo la mesa contratación acabó por no admitirla.

Juan Antonio García, gerente de Construcciones Los Campos, asegura que «mi motivación siempre fue echar un cable y ayudar al Ayuntamiento a sacar vivienda protegida al mercado gijonés, pero no hacerlo en ningún caso a pérdidas».