Barbón, sobre el vial por Aboño: «Espero que se den avances pronto» El presidente ha defendido como «la mejor» la alternativa del vial por Aboño. «Sin duda, va a beneficiar y humanizar lo que es la avenida Príncipe de Asturias»

Eva Hernández Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

«Espero que se den avances pronto y que podamos tener noticias del Ministerio de Transportes al respecto». Así lo comunicó el presidente de Asturias, Adrián Barbón, antes de participar en el acto de celebración del 75 aniversario de la fabada asturiana Litoral, en su planta de Gijón. Barbón, defendió como «la mejor» la alternativa planteada por el Gobierno asturiano al vial de Jove soterrado, que pasa por la reapertura y la modificación de la entrada por Aboño al puerto gijonés de El Musel. «Sin duda, va a beneficiar y humanizar lo que es la avenida Príncipe de Asturias», dijo convencido un día después de los vecinos de la zona Oeste se hayan movilizado, junto a miembros de la Corporación gijonesa y diversos colectivos, para reclamar una solución al paso del tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias y a la contaminación que eso genera.

El pasado 28 de octubre, tuvo lugar el Consejo Social en el que el consejero de Transportes, Alejandro Calvo, comentó las novedades de lo trabajado por el Principado ante el escepticismo general. Defendió que la humanización de la avenida Príncipe de Asturias de Gijón y el desdoblamiento de la carretera GJ-10 entre Lloreda y Veriña son la auténtica «prioridad» del Gobierno regional» y las piedras angulares para impulsar ya en 2026 la alternativa por Aboño al fallido vial de Jove soterrado.

El consejero aseguró que es «una buena noticia» que el Ministerio de Transportes haya iniciado el estudio del vial por Aboño, para desdoblar la AS-19 hasta El Empalme y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño actualmente cerrado. En aquella reunión, rehusó facilitar datos de plazos y presupuestos de unas obras que «son competencia directa de otra administración», la estatal, que fue la gran ausente en la reunión junto a la Autoridad Portuaria de Gijón. No obstante, dio por hecho que el ensamblaje de todas las piezas necesarias para articular el nuevo vial por Aboño «trascenderán gobiernos y legislaturas».

Temas

Adrián Barbón