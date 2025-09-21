El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Procesión marinera de la Virgen de la Soledad, ya embarcada en el 'Salena Tercero'. E. C.
Fiestas patronales en Gijón

El barrio de Pescadores, en Gijón, honra a la Virgen de la Soledad con «fuerza y tradición»

La procesión marinera despidió las fiestas del barrio tras celebrar una misa cantada y oficiada por el párroco de Jove en la Lonja de El Musel

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:28

Pescadores despidió este domingo sus fiestas por todo lo alto, sacando a la calle a la Virgen de la Soledad en una procesión que partió de la sede de la asociación y avanzó escoltada por los vecinos, ataviados de costaleros, hasta la Lonja de El Musel. Allí, el párroco de Jove, Eduardo Zulaiba, ofició una misa que contó con las voces del coro Villa de Jovellanos y a la que asistieron los ediles María Mitre y Abel Junquera, así como la directora general de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Cristina Villanueva.

Al término de la eucaristía, tuvo lugar la tradicional procesión marinera de la imagen de la Virgen de la Soledad, embarcada en el 'Salena Tercero' y paseada sobre las aguas del Cantábrico bajo un cielo encapotado que, en aquel momento (era casi la una de la tarde), empezaba a venirse abajo en forma de lluvia.

De la mar a la verbena

Después celebraron la comida de hermandad, en el curso de la cual hicieron entrega de una placa conmemorativa al socio de mayor edad. Luego la jornada viró hacia la música con el Grupo Da Silva, que se encargó de amenizar la última verbena y despedir las fiestas por todo lo alto.

«El barrio de Pescadores volvió a demostrar su fuerza y tradición en la celebración de la Virgen de la Soledad», destacó el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, para quien fue «un honor acompañar a los vecinos en estos momentos tan emotivos, con procesión marinera incluida, pese al tiempo revuelto con lluvia».

