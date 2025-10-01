De una boda hindú a andar de compras por Gijón Un grupo de 250 hindúes de boda en el crucero 'MSC Virtuosa' disfrutan en la escala gijonesa de la oferta comercial por el centro de la ciudad

Algunos de los cruceristas que llegaron este miércoles a Gijón, en las Letronas.

Elena Cuesta Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:59

Con el verano ya finiquitado y la 'foriatada' nacional limitada a las abundantes excursiones de la tercera edad, Gijón sigue viviendo jornadas de abundante presencia de 'guiris', merced a la temporada de cruceros, que este año está batiendo todos los récords. Al puerto de El Musel arribó este miércoles el crucero 'MSC Virtuosa', de 331 metros de eslora, en la que ha sido su tercera escala en la ciudad este año.

En esta ocasión el 'MSC Virtuosa' llegó procedente del puerto francés de La Rochelle con 5.033 pasajeros a bordo, casi todos británicos, además de 1.688 tripulantes. Entre los cruceristas se hicieron notar ayer por las calles del centro de la ciudad un nutrido grupo de unos 250 pasajeros de origen indio, que participan en el crucero como invitados de una boda por el rito hindú.

Dentro de la oferta turística de la que disponen durante las escalas en Gijón, otros grupos optaron por realizar excursiones a Oviedo, Avilés, Covadonga, Luanco o incluso a bajar el Sella en piragua.

Algunos de los cruceristas, en el descenso del Sella
El 'MSC Virtuosa', en El Musel, en una escala anterior.

El crucero tenía previsto partir a las siete de la tarde desde El Musel, rumbo a la localidad francesa de Cheburgo, última escala antes de regresar a Southampton, en Inglaterra, de donde partió el pasado 27 de septiembre.