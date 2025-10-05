El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón

El fuego de la vivienda, un piso ocupado de El Cerillero, se originó en una acumulación de basura en una de las estancias

O. Suárez

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:38

Los bomberos sofocaron en la tarde de hoy domingo el incendio originado en un garaje en la calle Ramón y Cajal, en el altura del número 63, en Gijón. La intervención se prolongó durante una hora, poco después de las seis de la tarde, y no hubo que lamentar daños personales, aunque sí desperfectos en al menos dos vehículos.

El siniestro de la calle Ramón y Cajal tuvo lugar apenas unas horas después de que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios apagasen un incendio originado en un piso de la calle Concejo de Salas, en el barrio de El Cerillero. Al parecer, fueron los vecinos los que alertaron a los servicios de emergencia al comprobar que salía humo por las ventanas.

Cuando los efectivos de los bomberos se personaron en el lugar accedieron a la vivienda y determinaron que las llamas se habían originado en una acumulación de basura en una de las estancias.

El morador no se encontraba allí en ese momento. Tampoco los dos perros que tiene. Según señalaron los vecinos, en el piso vive una persona que cuidaba a un hombre de avanzada edad que falleció recientemente. La vivienda, al parecer, se encontraba prácticamente sin muebles y con un colchón tirado en el suelo.

La Policía Local reguló el tráfico en la calle y procedió a tomar testimonios a los vecinos para determinar el estado en el que se encuentra la vivienda.

Los bomberos sofocaron las llamas, ventilaron la vivienda y regresaron al parque de Roces aproximadamente a las tres y media de la tarde.

La presencia del amplio despliegue de bomberos y de agentes de la Policía Local despertó expectación en el barrio de El Cerillero.

