Carlos López García, desaparecido en Gijón. Foto cedida por la familia

Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes

Su pista se pierde la noche del viernes al sábado en un karaoke del barrio de La Calzada donde, al parecer, tuvo un percance con unos clientes

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:47

La Policía Nacional busca a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en el barrio de Pumarín desde el viernes 5. Según los datos aportados por sus familiares, Carlos López García salió de su domicilio a las 8 de la mañana y desde entonces no han vuelto a tener ninguna noticia suya. Mide aproximadamente 1,80 m de estatura, es de complexión delgada, lleva perilla y necesita medicación. La familia denunció su desaparición el sábado en la Comisaría de Gijón.

Su pista se pierde la madrugada del viernes al sábado en un karaoke del barrio de La Calzada, donde al parecer tuvo un percance con unos clientes del establecimiento. Sus familiares solicitan la colaboración ciudadana y piden que si alguien tiene algún dato que aportar se ponga en contacto con el 091.

