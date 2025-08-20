El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sofía González, a lomos de 'Galis', pulsa el botón del nuevo semáforo de Albert Einstein para cruzar del Chas a Las Mestas. Damián Arienza

Los caballos no se saltan el semáforo

Gijón estrena el primer dispositivo para caballos de Asturias que permite cruzar de forma segura, sin cortar la calle, entre el Chas y Las Mestas

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:48

Un nuevo semáforo llama la atención de viandantes y conductores en la avenida Albert Einstein, entre las instalaciones ecuestres del Club Hípico Astur (Chas) y ... el complejo deportivo Las Mestas. Basta con afinar un poco la vista para darse cuenta de que no es un modelo al uso, pues tiene más altura de lo habitual y el botón para activarlo está también más elevado para poder pulsarlo montado a caballo. Tampoco le acompañan las líneas blancas transversales que indican por dónde cruzar pintadas en el suelo. «Nos está viniendo de maravilla, sobre todo a los jinetes, porque ahora se comunican muy fácilmente con Las Mestas», afirma el presidente del Chas, Mario Vigil.

