Los caballos no se saltan el semáforo

Un nuevo semáforo llama la atención de viandantes y conductores en la avenida Albert Einstein, entre las instalaciones ecuestres del Club Hípico Astur (Chas) y ... el complejo deportivo Las Mestas. Basta con afinar un poco la vista para darse cuenta de que no es un modelo al uso, pues tiene más altura de lo habitual y el botón para activarlo está también más elevado para poder pulsarlo montado a caballo. Tampoco le acompañan las líneas blancas transversales que indican por dónde cruzar pintadas en el suelo. «Nos está viniendo de maravilla, sobre todo a los jinetes, porque ahora se comunican muy fácilmente con Las Mestas», afirma el presidente del Chas, Mario Vigil.

Solo durante los concursos

El semáforo funciona exclusivamente en tiempo de concursos y, lejos de ser como cualquier otro, en lugar del tradicional icono del peatón muestra la silueta de un jinete a caballo en su luminoso. El dispositivo lleva en funcionamiento en torno a un mes convirtiéndose en este tiempo en una solución práctica para jinetes y también para los conductores. Pues hasta ahora cada vez que se celebraban concursos hípicos era necesario cortar a veces la calle entera, lo que ocasionaba más molestias. «Antes teníamos que esperar a que un operario parara el tráfico; ahora la comunicación entre ambos lados es mucho más sencilla y segura y los caballos cruzan sin sobresaltos», explica Vigil.

Ampliar El semáforo, en verde, muestra la silueta de un jinete a caballo. Damián Arienza

La idea surgió tras un diálogo entre los responsables del Patronato Deportivo Municipal y el área de Tráfico. Un tándem entre los concejales Jorge Pañeda y Pelayo Barcia, que finalmente se materializó en la instalación. «Queremos agradecer tanto al Patronato como a Pelayo Barcia la disposición y el empuje. Para nosotros es espectacular contar con esta herramienta», señala en nombre de todos los usuarios, quienes ha recibido con entusiasmo este semáforo apto para jinetes. «En pleno agosto y con más tráfico de lo habitual, esto nos viene genial para no entorpecer la circulación», arguyen.