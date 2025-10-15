El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sanidad en Gijón

Cabueñes, el único hospital asturiano en la final de los Premios Hospitales Top 20

El Servicio de Medicina Intensiva, la Unidad de Coronarias y la UVI Neonatos aspiran a llevarse el galardón en el área de atención al paciente crítico

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:44

El hospital gijonés de Cabueñes está de enhorabuena. Está entre los finalistas a los Premios Hospitales Top 20. El Servicio de Medicina Intensiva, la Unidad de Coronarias y la UVI Neonatos del Hospital Universitario de Cabueñes han sido nominados para llevarse el galardón en el área de atención al paciente crítico, un reconocimiento nacional que destaca la excelencia y compromiso de los profesionales sanitarios.

Entre los 190 hospitales participantes, solo ocho centros han sido seleccionados como finalistas en esta categoría, y Cabueñes es el único centro sanitario asturiano con opción a premio.

Este reconocimiento, con más de 25 años de historia, valora los mejores resultados en gestión y atención médica de hospitales públicos y privados de toda España.

El fallo del jurado se dará a conocer el 16 de octubre en Madrid.

