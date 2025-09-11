«Por fortuna el atropello no fue tan grave como podía haber sido...»

Olaya Suárez Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:15 Compartir

«Por fortuna no fue tan grave como podía haber sido...». En la cafetería Bella Vida de la calle Capua, en Gijón, intentaban este jueves volver a la normalidad después de que el miércoles su rutina saltase por los aires en décimas de segundo cuando un coche arrolló todo el mobiliario de la terraza y a dos clientas que estaban sentadas en una mesa.

«A una de las chicas ya le dieron el alta y la otra sigue ingresada pero parece que está bastante bien, esperemos que salga dentro de poco y quede todo en un susto gordo», comentaba la camarera Aída Sastre, aún conmocionada por lo que se vivió en el establecimiento la tarde anterior. «No hemos parado de recibir a clientes interesándose por cómo están las heridas y cómo estamos nosotros, la verdad que nos sentimos muy arropados», comentaba, ya con la terraza en pleno funcionamiento y con el mobiliario repuesto.

Todo ocurrió sobre las 6 de la tarde. En la terraza había dos grupos de personas cuando un coche invadió la acera, arrolló las jardineras, las mesas y a dos mujeres. Una de ellas resultó herida de consideración al recibir un fuerte golpe en la cabeza y quedar entre el vehículo y el portal contra el que finalmente acabó chocando. Fue necesaria la intervención de los bomberos para retirar el vehículo.

En el coche siniestrado viajaban la conductora y dos niños de corta edad. Las primeras investigaciones realizadas por el equipo de atestados de la Policía Local apuntan a un fallo en la conducción del vehículo automático comprado recientemente. La mujer se disponía a salir del garaje, ubicado a escasos metros de la terraza, cuando perdió el control y acabó invadiendo la acera. «Nos puede pasar a todos, fue una fatalidad», comentan los vecinos. La conductora y una menor tuvieron también que ser atendidas por los sanitarios por contusiones leves.

El accidente tuvo lugar en plena tarde con la calle Capua y las inmediaciones con gran afluencia de gente, por lo que la expectación fue máxima.