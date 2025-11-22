El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cubos para recoger el agua de las goteras en un pabellón deportivo de Gijón. Simal

Una caída por las goteras en un pabellón deportivo le costará 5.500 euros al Ayuntamiento de Gijón

El Consejo Consultivo le atribuye responsabilidad patrimonial en el accidente de una patinadora menor de edad que tropezó con una toalla colocada en plena pista para secar el agua

E. C.

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:36

La solución a las goteras era poner toallas en el suelo y mantener los entrenamientos. Pero una niña tropezó con una de ellas mientras practicaba ... patinaje artístico dentro de la instalación y se fracturó el húmero por encima del codo. Ocurrió en 2023 en el pabellón deportivo de El Llano y ahora el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en un informe solicitado por la Alcaldía pero que no es vinculante, señala que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial en lo ocurrido por la que debería indemnizar a la menor con 5.481 euros –3.321 por los 93 días que pasaron hasta su completa recuperación y 2.160 por secuelas que le limitaron la flexión del codo–.

