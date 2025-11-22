Una caída por las goteras en un pabellón deportivo le costará 5.500 euros al Ayuntamiento de Gijón El Consejo Consultivo le atribuye responsabilidad patrimonial en el accidente de una patinadora menor de edad que tropezó con una toalla colocada en plena pista para secar el agua

Cubos para recoger el agua de las goteras en un pabellón deportivo de Gijón.

E. C. Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:36

La solución a las goteras era poner toallas en el suelo y mantener los entrenamientos. Pero una niña tropezó con una de ellas mientras practicaba ... patinaje artístico dentro de la instalación y se fracturó el húmero por encima del codo. Ocurrió en 2023 en el pabellón deportivo de El Llano y ahora el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en un informe solicitado por la Alcaldía pero que no es vinculante, señala que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial en lo ocurrido por la que debería indemnizar a la menor con 5.481 euros –3.321 por los 93 días que pasaron hasta su completa recuperación y 2.160 por secuelas que le limitaron la flexión del codo–.

Durante el proceso, los responsables de mantenimiento del Patronato Deportivo del Ayuntamiento de Gijón admitieron que «en los últimos años, el pabellón ha venido sufriendo goteras de forma intermitente que cambian de lugar en función del viento u otras circunstancias meteorológicas, lo que hizo complicado mantener un uso normal. Aunque se acotaban las zonas peligrosas con conos o calderos, es cierto que la pista no estaba en unas condiciones ideales para la práctica deportiva, intentando evitar el cierre de la misma». «Estábamos calentando, dando vueltas hacia adelante y hacia detrás, y cuando fue hacia detrás, tropezó con la toalla y cayó, no la vio», explicó su entrenadora, quien señaló que no existía ninguna señalización que advirtiera del riesgo de tropiezo con las toallas. «A veces ponen conos, pero justo ese día no había», señaló. Añadió que a partir de ese momento «cada vez que hubo una gotera sí se señalizó con conos». El PDM renovó la cubierta el pabellón en 2024

