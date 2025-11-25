Un recorrido por las calles con nombre de mujer en Gijón: solo 115 y en barrios de las afueras

De todos los nombres que componen el callejero de Gijón, solo 115 hacen referencia a mujeres. Fue algo de lo que se percató enseguida ... Begoña Donaire, coordinadora del proyecto 'Haciendo camino en igualdad', de la Asociación de Mujeres Eva Canel, que estaba trabajando en un proyecto sobre referentes femeninos que abrieron espacios y no dudó en decantarse por «las mujeres que están en las calles de Gijón».

Así fue como surgió la exposición 'Gijón con ojos de mujer', que la asociación inaugura este martes, a las 16 horas, en el centro municipal de Contrueces. Y se inaugura el 25N porque «que se olviden de las mujeres es una forma de violencia estructural», afirmó Donaire, quien precisa que «hay muchísimas que no conocemos y es una pena».

Carmen Conde, Josefa Jovellanos, Dolores Medio, Mariana Pineda –asesinada por ser activista política y «porque el alcalde de donde vivía estaba obsesionado con ella»–, Aida Lafuente o Irene Fernández Perera –guardia civil asesinada por ETA en el 2000– son algunas de esas mujeres y también algunas de las protagonistas de esta exposición. A través de 18 paneles informativos la asociación Eva Canel pondrá de relieve la historia de escritoras, pintoras, activistas por el cambio social, emprendedoras y artistas –a las que Donaire se refiere como «señoras del teatro»–.

«Cuando vas mirando el callejero te das cuenta de que la mayoría de nombres de mujeres están en los barrios más jóvenes y a las afueras», señaló, matizando que recogió tanto los nombres de calles como los de plazas, plazoletas y parques. «Y también de santas, porque si no habrían sido muchas menos», puntualizó.

«No es una moda»

Además de acercar a los gijoneses los motivos por los que están presentes estas mujeres en el callejero, este proyecto implicó el encuentro semanal de todas las mujeres que integran la asociación para llevarlo a cabo. «Compartes espacio y eso, en el movimiento asociativo, hace que se sientan arropadas», aseguró.

Y, sobre todo, «no es una moda», aseveró tajante. «A lo largo de la historia, las mujeres han sufrido violencia por el hecho de ser mujeres y han tenido que luchar mucho. Lo triste es que estemos todavía así».

La exposición, que cuenta con la financiación del Ayuntamiento, se podrá visitar hasta este viernes, en el horario del centro municipal de Contrueces (de 10 a 14 y de 16 a 20 horas). «El año que viene seguiremos con ello», adelantó Donaire.