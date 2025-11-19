El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concentración de los vecinos de La Calzada en el cruce de Cuatro Caminos, este miércoles, que volvió a cortar el tráfico en la avenida Príncipe de Asturias (Gijón). José Simal
La lucha por los accesos al Puerto

La Calzada explorará otras vías y espaciará las concentraciones en protesta por los camiones en Gijón

Mantendrán los cortes de tráfico en Cuatro Caminos, pero buscarán acciones que se puedan sostener mejor en el tiempo

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Por tercer miércoles consecutivo, los vecinos de La Calzada se volvieron a concentrar en el cruce de Cuatro Caminos, en Gijón, para cortar el tráfico en los seis carriles de Príncipe de Asturias y seguir visibilizando el paso de mercancías peligrosas por sus calles. «Seguimos esperando que las autoridades muevan ficha y nos den una solución que, en el medio plazo, saque el tráfico pesado de aquí», resumió Carlos Arias, presidente vecinal. «Hoy por hoy no hay nada y necesitamos un plan con una calendarización, un presupuesto y un seguimiento», aseveró.

Pese a que el tiempo jugaba en contra y cayó un buen chaparrón durante los diez minutos que duró el corte de tráfico, se juntaron allí cerca de 200 personas –dispuestas a mojarse por su barrio– al grito de consignas como «Ministro Puente, ¡escucha a la gente!», «Barbón, Moriyón, ¡solución!» o «¡Basta de engaños, llevamos 30 años!».

Una imagen que ya no se repetirá el próximo miércoles. «Seguiremos manifestándonos, pero vamos a ir especiando las movilizaciones para no cansar a la gente y buscar otras acciones que podamos sostener mejor en el tiempo», indicó Arias. Eso sí, «seguiremos viniendo a cortar el tráfico porque es lo que más visibiliza nuestro malestar», aseguró.

Alberto Riera, cardiólogo en representación del comité de empresa del Hospital de Jove, durante la lectura del manifiesto. José Simal

En esta ocasión, fue Alberto Riera, cardiólogo en el Hospital de Jove, quien leyó el manifiesto en representación del comité de empresa, donde puso de relieve cómo repercute el tráfico pesado a la salud de los vecinos. Asistieron los ediles Jorge González-Palacios, Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero, José Ramón Tuero, Monchu García y Sara Álvarez Rouco; Isaac Menéndez, presidente de Radio Taxi Gijón; Miguel Bernardo, de la FAV, y líderes vecinales del oeste.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  5. 5 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  7. 7 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Calzada explorará otras vías y espaciará las concentraciones en protesta por los camiones en Gijón

La Calzada explorará otras vías y espaciará las concentraciones en protesta por los camiones en Gijón