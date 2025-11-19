La Calzada explorará otras vías y espaciará las concentraciones en protesta por los camiones en Gijón

Concentración de los vecinos de La Calzada en el cruce de Cuatro Caminos, este miércoles, que volvió a cortar el tráfico en la avenida Príncipe de Asturias (Gijón).

María Agra Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:07

Por tercer miércoles consecutivo, los vecinos de La Calzada se volvieron a concentrar en el cruce de Cuatro Caminos, en Gijón, para cortar el tráfico en los seis carriles de Príncipe de Asturias y seguir visibilizando el paso de mercancías peligrosas por sus calles. «Seguimos esperando que las autoridades muevan ficha y nos den una solución que, en el medio plazo, saque el tráfico pesado de aquí», resumió Carlos Arias, presidente vecinal. «Hoy por hoy no hay nada y necesitamos un plan con una calendarización, un presupuesto y un seguimiento», aseveró.

Pese a que el tiempo jugaba en contra y cayó un buen chaparrón durante los diez minutos que duró el corte de tráfico, se juntaron allí cerca de 200 personas –dispuestas a mojarse por su barrio– al grito de consignas como «Ministro Puente, ¡escucha a la gente!», «Barbón, Moriyón, ¡solución!» o «¡Basta de engaños, llevamos 30 años!».

Una imagen que ya no se repetirá el próximo miércoles. «Seguiremos manifestándonos, pero vamos a ir especiando las movilizaciones para no cansar a la gente y buscar otras acciones que podamos sostener mejor en el tiempo», indicó Arias. Eso sí, «seguiremos viniendo a cortar el tráfico porque es lo que más visibiliza nuestro malestar», aseguró.

Ampliar Alberto Riera, cardiólogo en representación del comité de empresa del Hospital de Jove, durante la lectura del manifiesto. José Simal

En esta ocasión, fue Alberto Riera, cardiólogo en el Hospital de Jove, quien leyó el manifiesto en representación del comité de empresa, donde puso de relieve cómo repercute el tráfico pesado a la salud de los vecinos. Asistieron los ediles Jorge González-Palacios, Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero, José Ramón Tuero, Monchu García y Sara Álvarez Rouco; Isaac Menéndez, presidente de Radio Taxi Gijón; Miguel Bernardo, de la FAV, y líderes vecinales del oeste.