La Calzada, en 144 imágenes Iglesias,Jesús, Roberto Paraja, Miguel Gato, Chema, Julio Vidal, Julio y Barquín, entre otros, en una imagen tomada en la década de los 60 en la abadía de Cenero. Una exposición fotográfica de Daniel Ordóñez muestra el día a día de los vecinos de Gijón Oeste desde 1938 a 1996

«Me sentí satisfecho al ver reflejadas en esas fotografías personas del barrio, de toda la vida. Al mismo tiempo padecí una gran tristeza al darme cuenta de que la mayoría ya no están». Así cuenta el fotógrafo y extrabajador de Juliana Constructora, Daniel Ordóñez, su exposición 'Amigos de La Calzada', una compilación de 144 imágenes desde el año 1938 hasta 1996 que, añade, es una «versión en miniatura de la primera que hice, allá en el año 2006». En aquel entonces, Ordóñez se estrenó con más de quinientas imágenes. Desde entonces y hasta 2013 hizo una exposición anual; ocho mil imágenes expuestas en total.

Fotos de reuniones familiares, comidas, equipos de fútbol, fiestas de prau, restaurantes, tiendas emblemáticas y del Ateneo de La Calzada, entre otras, muestran -en el Tanatorio Jardín de Noega- la impronta de lo que fue Gijón Oeste aquellos años. «En esta exposición trato de que la mayoría de las imágenes sean de grupos y con personas reconocibles para el espectador. Vienen muchos familiares y les gusta detectar en ellas a sus abuelos o bisabuelos, pues es otra manera de recordarles», dice Ordóñez.

La idea de este viaje fotográfico hacia el pasado del barrio surgió «un día que me encontré una caja de zapatos con fotografías antiguas encima de un contenedor. Me dio coraje cogerlas, pero me inspiró para comenzar el trabajo de recopilación de imágenes antiguas de vecinos de La Calzada, pues es una pena que pudiendo contar tanto, terminen en la basura».

«Al principio éramos cuatro o cinco los que nos dedicábamos a conseguir fotos e información, pero después de la primera exposición, que fue un verdadero éxito, se quiso apuntar muchísima gente cediendo fotos de ellos mismos, de familiares, fábricas o establecimientos».