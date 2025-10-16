«El cambio climático y la subida del nivel del mar condicionarán la economía azul» Según el director del Oceanográfico, su peso en la economía global se ha duplicado en 25 años, «pero decrecerá si no hay una transición energética»

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Lo primero, las cifras: en los últimos 25 años, la economía azul ha crecido a una tasa anual del 3% de media, «muy por encima del crecimiento de la economía global». Ha duplicado su peso y ya representa el 4% del mismo. Su techo de empleo se alcanzó en 2006: 151 millones de empleados. Cifra que se ha ido reduciendo: 101 en 2020, pero que, atendiendo a su valor añadido, demuestra que esta «es una economía cada vez más productiva».

Lo segundo, la alerta. El director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González-Quirós, se refirió a la amenaza del cambio climático –y la subida del nivel del mar, una de sus consecuencias directas– sobre la economía azul. Lo hizo tras recordar que el océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor generado como consecuencia de la liberación de gases de efecto invernadero. El aumento del nivel del mar tendrá importantes consecuencias «sobre los ecosistemas marinos pero también sobre las poblaciones costeras, obviamente, va a condicionar la economía azul».

El mismo informe de la OCDE del que extrajo las cifras de actividad vinculadas a la economía azul, plantea dos posibles escenarios, explicó. «Uno en el que avanzamos de una forma muy rápida a una transición ecológica sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables», atenuado así el cambio climático. Y otro «en el que no hacemos nada o hacemos poco». Si nos situamos en este segundo escenario, «la economía azul, que está creciendo a tasas muy positivas y relativamente altas, decrecerá». Y la situación geopolítica actual, reconoció, no ayuda a avanzar hacia esa transición ecológica acelerada.

También se refirió al factor humano, a ese 37% de la población mundial que vive a menos de cien kilómetros de la costa –el 10% a menos de diez metros sobre el nivel del mar– y su exposición a la mayor frecuencia de tormentas fuertes e incluso fenómenos como los tsunamis, relacionados con el cambio climático. En este sentido, planteó la conveniencia de aprovechar los cables submarinos de telecomunicaciones para instalar sensores que puedan remitir información sobre «con qué velocidad y magnitud se está propagando una onda que puede causar un tsunami en la costa». Información que permitiría lanzar alertas con «diez o veinte minutos de antelación», un tiempo «crítico para salvar miles de vidas».

Es algo que funciona ya en la cuenca del Pacífico pero que en la atlántica y la mediterránea «tenemos todavía sin desarrollar adecuadamente». Y no es descartable que ocurra en España. Hay un precedente: el maremoto que en 1755 asoló la costa de Cádiz y Huelva y la costa portuguesa. «En Lisboa entró una ola de 16 metros de altura que causó decenas de miles de muertos».

Menos burocracia

Concluyó con dos reflexiones. La primera, que «podemos abrir parques tecnológicos, montar Naval Azul o digitalizar el océano, pero, si nos libramos de la carga burocrática a la que estamos sometidos empresas y centros de investigación, no vamos a ninguna parte». La segunda: «Hay que hacer inversiones en investigación sin esperar resultados a corto plazo. Es la única manera de garantizar un futuro más sostenible y una economía más próspera».