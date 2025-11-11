El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Contendientes de mus en la Tertulia Miua, en Gijón, este martes. Juan Carlos Román

El II Campeonato de Mus de Gijón arranca con «muchas ganas y caras nuevas»

Participan un total de 16 equipos que jugarán los martes y los jueves en distintas sedes y locales de la ciudad. Los enfrentamientos serán al mejor de 5 juegos

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

El II Campeonato de Mus Costa Verde Ciudad de Gijón comenzó este martes en la sede de los organizadores del evento: la Tertulia Miau, en la calle Gran Capitán, en El Cerillero. Los enfrentamientos en las distintas jornadas son de tres mesas y seis jugadores al mejor de cinco juegos.

«La gente está animada, había un gran ansia por participar», dice el vicepresidente de la Tertulia Miau, Félix Fernández, que se muestra «orgulloso» de ver que el campeonato crece cada vez más al ver «caras nuevas» entre los participantes de esta segunda edición. El próximo encuentro será este jueves en el Hoyo 19, en Viesques.

El torneo, que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO, se desarrollará hasta mayo. Jugarán los martes y los jueves en las sedes de los distintos equipos participantes que irán rotando. Los enfrentamientos son de tres mesas y seis jugadores al mejor de cinco juegos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  4. 4 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  5. 5

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  6. 6 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  7. 7 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  8. 8 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  9. 9 El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El II Campeonato de Mus de Gijón arranca con «muchas ganas y caras nuevas»

El II Campeonato de Mus de Gijón arranca con «muchas ganas y caras nuevas»