El II Campeonato de Mus de Gijón arranca con «muchas ganas y caras nuevas» Participan un total de 16 equipos que jugarán los martes y los jueves en distintas sedes y locales de la ciudad. Los enfrentamientos serán al mejor de 5 juegos

Eva Hernández Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

El II Campeonato de Mus Costa Verde Ciudad de Gijón comenzó este martes en la sede de los organizadores del evento: la Tertulia Miau, en la calle Gran Capitán, en El Cerillero. Los enfrentamientos en las distintas jornadas son de tres mesas y seis jugadores al mejor de cinco juegos.

«La gente está animada, había un gran ansia por participar», dice el vicepresidente de la Tertulia Miau, Félix Fernández, que se muestra «orgulloso» de ver que el campeonato crece cada vez más al ver «caras nuevas» entre los participantes de esta segunda edición. El próximo encuentro será este jueves en el Hoyo 19, en Viesques.

El torneo, que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO, se desarrollará hasta mayo. Jugarán los martes y los jueves en las sedes de los distintos equipos participantes que irán rotando. Los enfrentamientos son de tres mesas y seis jugadores al mejor de cinco juegos.

Temas

Gijón