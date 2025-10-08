El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España

Será en una gala en Madrid donde competirá contra un alojamiento de Castellón y otro de Huesca en la categorá de 'Camping Más Familiar'

B. López

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:32

Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España. La quinta edición de la de la Gala de Campings España que se celebrará en Madrid el próximo 27 de noviembre premiará a los mejores alojamientos de esta categoría. Entre los que optan al galardón se encuentra el de Deva, en Gijón, dentro de la categoría de 'Camping Más Familiar'.

El acto, organizado por la Federación Española de Campings (FEEC), divide los galardones en varias categorías: 'Mejor Camping de Playa', 'Mejor Camping de Entorno Natural', 'Mejor Camping Pet-Friendly', 'Pequeño Camping con Gran Encanto', 'Camping Más Familiar' y 'Mejor Restaurante de Camping'.

Según los organizadores, estos premios reconocerán a los mejores establecimientos del país y premiarán la profesionalización que los empresarios de este sector han llevado a cabo en los últimos años.

En el caso del Camping de Deva, competirá contra el de Bonterra (Castellón, Comunidad Valenciana) y el de Lago Barasona (Huesca, Aragón).

