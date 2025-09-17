El carbón vuelve a teñir de negro la playa gijonesa de San Lorenzo A punto de finalizar el verano, el arenal gijonés ofrece una imagen deplorable en la zona más próxima a San Pedro

Imagen que ofrecía la playa de San Lorenzo poco antes de las ocho de la tarde del miércoles.

L. Fonseca Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

No por habitual, hay que acostumbrarse. La playa de San Lorenzo ofrecía esta tarde un aspecto deplorable, alejada de la imagen turística que debería perseguir una ciudad costera como Gijón. El carbón, junto con algo de ocle también, teñía de negro una parte de la playa. En concreto, en la zona más próxima a la iglesia de San Pedro, junto a la rampla.

Cierto es que el verano está ya tocando a su fin, y que San Lorenzo ya no recibe estos días a los cientos de turistas que disfrutaron de los soleados días de julio, agosto y también, de parte de septiembre (que los hubo), pero la negritud del arenal poco invita a caminar o disfrutar de la playa, ni siquiera para hacerse un 'selfie'.

Un estudio del Incar determinó ya en 2020 que el carbón que suele aparecer en San Lorenzo, sobre todo en las primeras escaleras de la playa, no son solo restos del accidente del buque 'Castillo de Salas', ocurrido el 11 de enero de 1986, como tradicionalmente se creía, sino de actividad del puerto de El Musel, entre otros.