El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior

El histórico Garaje Asturias, uno de los pocos edificios que se conservan íntegros en Gijón y con el mismo uso cien años después de ... su construcción, cerrará a finales de año y perderá la función de guardería de vehículos, taller de reparación y gasolinera. El inmueble de la calle Santa Doradía, que en 2025 ha cumplido su centenario. será rehabilitado y adecuado para albergar en su interior un nuevo supermercado de proximidad de una importante compañía de distribución alimentaria asturiana que ya está tramitando la licencia para el cambio de uso en el Ayuntamiento.

Esta nave, de estilo art déco y 1.200 metros cuadrados, fue proyectada por el arquitecto municipal Miguel García de la Cruz, en 1924, para el médico Ricardo Cid con destino ya a almacén y guardería de coches desde que fue plasmado en papel. Cuando inició su actividad ya había un garaje del mismo nombre en Oviedo.

Manuel Fernández fue quien abrió este otro Garaje Asturias en la calle Santa Doradía, mediado el año 1925, después de participar con un stand en la primera Feria de Muestras gijonesa donde la atracción fue un empleado disfrazado de Bibendum, el muñeco de neumáticos Michelín. Posteriormente se le añadió otra nave de 582 metros cuadrados en su lado meridional sin alterar la fachada de la nave principal y otra más dando frente a la avenida de la Costa, que desapareció en la década de 1960. Ricardo Cid ya había promovido su propio edificio en la calle San Bernardo (número 55), en 1907, y de su proyecto se encargó el arquitecto Manuel del Busto; un inmueble muy característico por su escudo sobre el portal con dos gallos de pelea enfrentados.

Ampliar Detalle de las cerchas y el lucernario que hay que preservar. Pardo

En el momento actual son alrededor de 100 coches, motos y camiones los que tienen plaza en el Garaje Asturias y, según ha podido saber EL COMERCIO, deberán abandonar el garaje en diciembre de este año. Propietarios de vehículos afectados por el cierre ya han comenzado a hacer movimientos al respecto de la búsqueda de plazas de aparcamiento cercanas.

Catalogado con protección parcial, en la intervención en el centenario edificio deberán prevalecer sus inherentes cerchas apoyadas sobre viguería metálica horizontal que reportan a esta nave un valor enorme por ser la única capaz de sostener su alta y alargada cubierta sin ningún apoyo columnar y llevar el peso hacia los muros de carga. Por su parte, la cubierta se concibió como un enorme lucernario longitudinal para favorecer el paso de la luz natural y se cubrió de uralita para aportar la mayor ligereza posible. También habrá que aislar y contener o, extraer el depósito de combustible del surtidor de gasolina.

Ampliar Bibendum, muñeco de Michelín que fue la atracción en el stand del Garaje de Asturias de Oviedo en la primera Feria de Muestras en 1924. E. C.

Durante el último medio siglo el Garaje Asturias ha estado vinculado a José Fernández González, inicialmente encargado del mismo, y a sus descendientes. El cierre se producirá con sus nietos, Eduardo y Alejandro, al frente.

Las instalaciones de la calle Santa Doradía cuentan actualmente con una plantilla de cinco personas y albergan también las oficinas de Grúas Gijón. La fachada del edificio cambiará su color del verde quirófano actual al amarillo corporativo de la cadena de supermercados que pasará a explotarlo en régimen de alquiler.