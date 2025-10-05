El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Fachada del Garaje Asturias en la calle Santa Doradía que cerrará para albergar un nuevo supermercado en el centro de la ciudad. Jesús Manuel Pardo

El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior

Una importante cadena de distribución asturiana tramita ya la licencia municipal para adecuar el edificio de Santa Doradía a sus nuevos usos

Marcos Moro
Rafael Suárez-Muñiz

Marcos Moro y Rafael Suárez-Muñiz

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:39

Comenta

El histórico Garaje Asturias, uno de los pocos edificios que se conservan íntegros en Gijón y con el mismo uso cien años después de ... su construcción, cerrará a finales de año y perderá la función de guardería de vehículos, taller de reparación y gasolinera. El inmueble de la calle Santa Doradía, que en 2025 ha cumplido su centenario. será rehabilitado y adecuado para albergar en su interior un nuevo supermercado de proximidad de una importante compañía de distribución alimentaria asturiana que ya está tramitando la licencia para el cambio de uso en el Ayuntamiento.

