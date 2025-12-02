Solo diez auxiliares educadores para 179 alumnos en el centro especial de Castiello, en Gijón

Diez auxiliares educadores para 179 alumnos, de los cuales 153 disponen de informe de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). La situación en el centro de educación especial de Castiello ... , en Gijón, es insostenible y tanto el AMPA como el personal auxiliar del centro han decidido dar un paso al frente para exponer las necesidades que atraviesan y reclamar más auxiliares. «La plantilla no está acorde con la cantidad de alumnado», afirma Raúl Díaz, presidente del AMPA.

En los últimos tres o cuatro años, el centro ha experimentado un incremento de entre 40 y 50 estudiantes, sin que ese crecimiento haya venido acompañado de un refuerzo proporcional del personal. Las familias comparan la situación con la de otros centros de eduación especial asturianos, como por ejemplo el Latores, en Oviedo, que «tiene 17 auxiliares para 200 niños», señalando que la ratio del centro queda muy por debajo de la recomendada. «En 2018, cuando Genaro Alonso era consejero de Educación, ya decía que debía haber un auxiliar por cada 10 niños», remarca.

Casos de alta dependencia

Entre el alumnado hay numerosos casos de niños completamente dependientes, que precisan atención continua. «Mi hija necesita ayuda para todo: cambiar el pañal, lavarse las manos o los dientes, ir de un sitio a otro…», relata. Y, como ella, muchos más. Además, cuando las alumnas alcanzan la pubertad y comienzan a menstruar, las auxiliares también cumplen una función de orientación «imprescindible».

La semana pasada fue la gota que colmó el vaso. Coincidieron dos bajas laborales con la asistenci de otras dos auxiliares a una excursión, por lo que el centro quedó solo con seis profesionales para atender a unos 150 alumnos. «Se están viendo desbordadas», expone Díaz. El AMPA registró el 28 de noviembre un escrito solicitando la incorporación «urgente» de al menos cinco auxiliares más, «lo mínimo» para cubrir lo que la Consejería considera necesario.

Este martes, la diputada regional del Partido Popular y portavoz de Educación, Gloria García, ofrecerá una rueda de prensa en el centro junto a la directiva del AMPA y una representación del personal auxiliar educador para analizar la situación y visibilizar las necesidades del colegio.