El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Exterior del centro de educación especial de Castiello, en Gijón. Joaquín Pañeda
Precariedad del personal de apoyo educativo

Solo diez auxiliares educadores para 179 alumnos en el centro especial de Castiello, en Gijón

Las familias demandan más personal de apoyo para un centro con más de 150 estudiantes con informes de necesidades educativas especiales

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:22

Comenta

Diez auxiliares educadores para 179 alumnos, de los cuales 153 disponen de informe de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). La situación en el centro de educación especial de Castiello ... , en Gijón, es insostenible y tanto el AMPA como el personal auxiliar del centro han decidido dar un paso al frente para exponer las necesidades que atraviesan y reclamar más auxiliares. «La plantilla no está acorde con la cantidad de alumnado», afirma Raúl Díaz, presidente del AMPA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    El regimiento Príncipe se pone al frente de la élite de la OTAN

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Solo diez auxiliares educadores para 179 alumnos en el centro especial de Castiello, en Gijón

Solo diez auxiliares educadores para 179 alumnos en el centro especial de Castiello, en Gijón