José Antonio García Santaclara, en una imagen tomada en Gijón. Paloma Ucha

El centro de menores Villapaz de Gijón llevará el nombre de José Antonio García Santaclara

El fundador de la Fundación Siloé e Hijo Adoptivo de Gijón falleció el pasado 2 de agosto

L. F.

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 07:34

El centro de menores Villapaz, ubicado en la parroquia de Somió, en Gijón, y dependiente del Principado, llevará el nombre de José Antonio García Santaclara, recientemente fallecido. Santaclara, fundador de la Fundación Siloé e Hijo Adoptivo de Gijón, falleció el pasado 2 de agosto, a los 82 años. Santa, como le conocía todo el mundo, era natural de la aldea de Peñerudes, en el concejo de Morcín, donde había nacido en 1943. La designación de su nombre para rebautizar el centro de menores de Gijón se aprobó este lunes en el Consejo de Gobierno del Principado celebrado en la Feria de Muestras.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado se había comprometido a dedicar un espacio al desaparecido José Antonio García Santaclara. Bajo su liderazgo, la Fundación Siloé se ha convertido en una de las entidades sociales más reconocidas de España. Cuenta con 14 centros en Asturias y 48 viviendas, desde los que atiende a más de 1.400 personas al año.

