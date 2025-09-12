El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía Nacional y los bomberos en el lugar del suceso. E.C.

Cierran las calles Lanuza y Orán en Gijón por una fuga de gas tras romperse una tubería

El suceso se produjo cuando los operarios de la EMA realizaban obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la zona

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:27

Las calles Lanuza y Orán, en el barrio de Perchera-La Braña, en Gijón, tuvieron que ser cerradas tanto al tráfico como a los viandantes este viernes pasadas las cuatro y media de la tarde. El motivo de su cierre fue la rotura de una tubería de gas en las obras que está realizando la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que discurren por dicho lugar, frente al ambulatorio y centro de especialidades Doctor Avelino González.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional así como efectivos de los servicios de Bomberos. Tras más de cuarenta minutos, se logró contener la fuga.

