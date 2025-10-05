Cinco años de cárcel por estar a punto de matar a un hombre en Fomento, en Gijón El agresor le propinó un fuerte cabeza a la víctima en un pub y luego le arrojó un vaso que le provocó graves lesiones en la cara. «Tuvo su vida comprometida», recoge la sentencia.

Olaya Suárez Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 20:33 Compartir

Cinco años de cárcel por intentar matar a un hombre en un pub de Fomento, en Gijón, en 2022. La Sección Octava de la Audiencia ha condenado a un ciudadano de origen colombiano por un delito de homicidio en grado de tentativa. El tribunal lo considera autor de una grave agresión ocurrida a las 5 de la madrugada el 17 de junio de 2022 «en el interior de un establecimiento hostelero de la calle Marqués de San Esteban».

«El acusado inició una discusión con la víctima, de 25 años, en el trascurso de la cual, con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un puñetazo en la cara», según se recoge en el fallo judicial. Acto seguido, «una vez en el exterior del local, el procesado se volvió a dirigir a la víctima y, asumiendo una clara probabilidad de poder acabar con su vida, procedió a arrojarle un vaso de cristal que le impactó en la cara».

Sufrió graves lesiones que a punto estuvieron de costarle la vida. «La herida arterial supuso un riesgo vital para el perjudicado», señala la sentencia.

Además de los cinco años de cárcel por el delito del homicidio en grado de tentativa, deberá cumplir una orden de alejamiento y comunicación con la víctima durante un periodo de siete años. Deberá también indemnizarle con la cantidad de 10.850 euros por las lesiones causadas.

Temas

Policía Nacional