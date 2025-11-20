Más de cinco millones de puntos de luz harán brillar la Navidad de Gijón La iluminación navideña, que se encenderá el viernes de la próxima semana, llegará a todas las parroquias rurales del concejo

Mientras algunos de los elemenos más significativos de la iluminación navideña que la empresa Germán Vizcaíno dispone en los lugares más emblemáticos de Gijón, como el gran árbol de la plaza Mayor, aún están en pleno montaje, el Ayuntamiento presentó este mediodía las principales novedades del alumbrado, cuyos principales elementos ya fueron adelantados por EL COMERCIO , «más amplio hasta la fecha». Así lo destacó el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, que fue el encargado de entrar al detalle, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la alcaldesa Carmen Moriyón y los ediles Jesús Martínez Salvador, María Mitre, Oliver Suárez y el director de Alcaldía Jaime Fernández-Paíno, así como el gerente de Divertia, Fernando Losada.

En total, serán 5.366.240 puntos de luz los que darán color a la Navidad en las calles de Gijón, que incluye entre sus 265 ubicaciones, las 26 zonas rurales. La iluminación estará repartida a través de 760 arcos, 211 elementos tridimensionales, 330 motivos y 660 árboles, así como 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas.

«Será una iluminación amplia, cálida y envolvente, capaz de transformar Gijón en un paseo festivo, donde el rojo, el blanco y el dorado se funden con el brillo de la Navidad», apuntó Gilberto Villoria, que también explicó que queda pendiente la iluminación del nuevo paseo de Naval Azul, «ya que la obra está previsto que termine el 15 de diciembre y no estará decorado hasta entonces».

Entre las novedades que presenta la iluminación navideña de Gijón, Villoria destacó «la apuesta» por el Muro, que contará «con faldones iluminados con motivos navideños y guirnaldas longitudinales a modo de techo, desde la Escalerona hasta el puente del Piles». También señaló la colocación de nuevos aros en las fachadas de la plaza Mayor, así como la iluminación de la base del árbol que sustituye a la farola central y un incremento de los elementos suspendidos.

Gilberto Villoria, este jueves, durante la presentación de la iluminación navideña de Gijón, con una recreación de los adornos que se instalarán en la plaza de la República de El Coto.

Otra de las novedades serán la grandes figuras de los Reyes Magos, bajo la 'Estrellona' del Naútico, con una altura de ocho metros . «La plaza de Europa verá reforzada su iluminación y hemos cambiado la fachada del Teatro Jovellanos, mientras que la calle Corrida mantendrá su techo de estrellas y la plaza de la República tendrá un elemento 3D de grandes dimensiones», enumeró el edil. La zona rural gijonesa también brillará esta Navidad, con «arcos específicos diseñados para cada parroquia».