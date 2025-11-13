El Colegio de Agentes Comerciales de Gijón celebrará un «ambicioso» centenario

María Agra Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón cumple cien años en 2026 y ha preparada un «ambicioso» programa de actividades para conmemorar su centenario. Los actos arrancarán el 11 de diciembre en la Escuela de Comercio, con la presentación del libro 'Un siglo de agentes comerciales en Gijón' de Rafael Suárez-Muñiz (19 horas). Para hacerlo «distinto», la obra incluirá un sello conmemorativo diseñado por el grupo filatélico El Texu, que podrá matasellarse en una estafeta temporal de Correos el 8 de enero.

En abril se celebrará una cena homenaje en el Club de Regatas y en agosto tendrá lugar el Día del Agente Comercial en el recinto ferial. Los actos culminarán el 18 de diciembre de 2026 con una espicha asturiana en honor a su patrona, la Virgen de la Esperanza.

