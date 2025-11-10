El colegio Laviada aprende periodismo en EL COMERCIO

Olga Esteban Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

El colegio Laviada arranca con fuerza y mucha ilusión su proyecto de innovación de este curso dedicado a la comunicación, 'Laviada transmite al mundo'. Todo el alumnado, tanto de Infantil como de Primaria, va a participar en la formación prevista por el centro para conocer de cerca el lenguaje periodístico y la redacción y colaborará en la elaboración de los tres productos previstos. Por un lado, un periódico digital del centro. Por el otro, un podcast y un videopodcast, algo en lo que ya han comenzado a trabajar como parte de la red de Educastur Radio. Buena parte del trabajo lo harán junto con EL COMERCIO, que continúa con su trayectoria de colaboración con centros educativos.

La tarea conjunta ha arrancado con las visitas a la redacción del periódico. Los alumnos de sexto A fueron los primeros en conocer las instalaciones en el edificio Spaces y les han seguido los de quinto. Todas las clases de Primaria pasarán a lo largo de las próximas semanas por las instalaciones de EL COMERCIO para conocer de primera mano el trabajo que desarrollan los profesionales de esta casa y cómo se elabora el periódico, especialmente su web, ELCOMERCIO.es. Precisamente, los alumnos del Laviada tendrán la oportunidad de visitar la exposición que acoge el Spaces con motivo del 30 aniversario de la web. Una exposición que está abierta al resto de la comunidad educativa.

Ampliar El grupo de 6º A, en EL COMERCIO. Pardo

La segunda parte de la colaboración llegará en enero, con talleres en el colegio por parte de periodistas de esta casa. El objetivo no es solo trasladarles las normas básicas de redacción y las características principales de un texto periodístico, sino también, y muy importante, enseñarles a identificar 'fake news'.

Los alumnos se han interesado por conocer cómo se contrastan las noticias, cómo se cubren los sucesos, la presencia de los medios de comunicación en las redes sociales... Con toda la información, ellos se convertirán en los próximos meses en los propios reporteros de su cole.