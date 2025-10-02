El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Arnaldo García

El Colegio Río Piles, en Gijón, rechaza un punto limpio en la parcela anexa por el impacto de su actividad en el alumnado

El director del centro se reunirá con la AMPA, los vecinos afectados y el instituto para hacer un frente común contra este plan: «No es el lugar idóneo»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:38

Comenta

El Colegio Público Piles Río Piles, en Gijón, rechaza el traslado del punto limpio de Somió, ubicado actualmente junto a las oficinas de la ... Cámara de Comercio, a la parcela municipal contigua a sus instalaciones. Su director, Miguel Sariego, asegura que el centro no ha recibido ninguna notificación del Ayuntamiento sobre sus planes para un espacio verde que pensaban que estaba destinado a la construcción de una nueva pista deportiva cubierta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Colegio Río Piles, en Gijón, rechaza un punto limpio en la parcela anexa por el impacto de su actividad en el alumnado

El Colegio Río Piles, en Gijón, rechaza un punto limpio en la parcela anexa por el impacto de su actividad en el alumnado