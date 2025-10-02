El Colegio Río Piles, en Gijón, rechaza un punto limpio en la parcela anexa por el impacto de su actividad en el alumnado

El Colegio Público Piles Río Piles, en Gijón, rechaza el traslado del punto limpio de Somió, ubicado actualmente junto a las oficinas de la ... Cámara de Comercio, a la parcela municipal contigua a sus instalaciones. Su director, Miguel Sariego, asegura que el centro no ha recibido ninguna notificación del Ayuntamiento sobre sus planes para un espacio verde que pensaban que estaba destinado a la construcción de una nueva pista deportiva cubierta.

«No es el lugar idóneo porque es una ubicación con muchos niños pequeños alrededor y hay que tener en cuenta también toda la actividad que genera una instalación de estas características: transporte de camiones, ruido, contaminación y la pérdida de un entorno verde», señala Sariego. «Tememos incluso que alguna familia se plantease llevar a sus hijos a otro colegio si ponen un punto limpio al lado», añade.

El director del Colegio Río Piles explica que fue a través de EL COMERCIO cómo conoció la existencia de este proyecto y avanza que se va a poner manos a la obras con reuniones en los próximos días para hacer un frente común que aleje esta alternativa para reubicar el punto limpìo de Somió. Dicho frente común implicará a la Ampa, los vecinos colindantes de Pérez Pimentel que se puedan sentir afectados y el instituto que comparte nombre con el colegio.

Reticencias vecinales

Sariego tenía entendido, además, que en esa parcela municipal se pretendía desarrollar una nueva instalación deportiva para el colegio que conllevaba la cesión al instituto de la pista cubierta actual del centro en un acuerdo que implicaría al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación del Principado. También recela de la alternativa de ubicación del punto limpio de Somió el presidente de la Asociación de Vecinos de La Guía, Paulino Tuñón, quien opina «no me parece muy acertado colocar un punto limpio al lado de un colegio, porque parece que va en contra de la protección de las zonas escolares». Tuñón asegura que le interesa mucho la opinión del colegio al respecto y de los vecinos colindantes con esta parcela municipal.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos San Julián de Somió, Soledad Lafuente, defiende, al margen de la ubicación concreta, que los vecinos de su parroquia necesitan que la gestión del punto limpio sea eficaz y resuelva el problema del reciclado».

«Actualmente funciona mal. Hay mucha quejas. La mayoría de los días no te dejan depositar lo que llevas y te mandan a Roces. Entonces la gente se enfada y lo que hace es dejarlo en los contenedores más próximos. Así no se incentiva el reciclaje», lamenta.