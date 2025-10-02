El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Parcela municipal contigua al Colegio Público Río Piles que se estudia como alternativa para el punto limpio de Somió, que ahora funciona en terrenos de la Cámara de Comercio. Arnaldo García

Emulsa estudia trasladar el punto limpio de Somió a una parcela anexa al colegio Río Piles, en Gijón

Sustituiría al que ahora funciona junto a las oficinas de la Cámara de Comercio de Gijón, de cara a posibilitar el traspaso de su gestión a Cogersa

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:33

Emulsa estudia la posibilidad de trasladar a una parcela contigua al Colegio Público Río Piles el punto limpio de Somió, en Gijón, que desde ... hace años presta servicio en unos terrenos alquilados a la Cámara de Comercio y situados junto a las oficinas de la entidad cameral. Como adelantó EL COMERCIO, en el marco de los planes municipales para que la gestión de los puntos limpios del concejo pasen a ser responsabilidad de Cogersa, el Ayuntamiento buscaba una parcela de al menos 4.000 metros cuadrados en la que reubicar el que tiene en la zona este de la ciudad, dado que el consorcio regional no podría recibir uno que esté situado en terreno privado. Y la alternativa que ahora mismo está sobre la mesa, «si finalmente se decide desvincularnos de la Cámara de Comercio», es un terreno de titularidad municipal de 5.051 metros cuadrados que linda con el mencionado centro educativo.

