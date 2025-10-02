Emulsa estudia trasladar el punto limpio de Somió a una parcela anexa al colegio Río Piles, en Gijón

Emulsa estudia la posibilidad de trasladar a una parcela contigua al Colegio Público Río Piles el punto limpio de Somió, en Gijón, que desde ... hace años presta servicio en unos terrenos alquilados a la Cámara de Comercio y situados junto a las oficinas de la entidad cameral. Como adelantó EL COMERCIO, en el marco de los planes municipales para que la gestión de los puntos limpios del concejo pasen a ser responsabilidad de Cogersa, el Ayuntamiento buscaba una parcela de al menos 4.000 metros cuadrados en la que reubicar el que tiene en la zona este de la ciudad, dado que el consorcio regional no podría recibir uno que esté situado en terreno privado. Y la alternativa que ahora mismo está sobre la mesa, «si finalmente se decide desvincularnos de la Cámara de Comercio», es un terreno de titularidad municipal de 5.051 metros cuadrados que linda con el mencionado centro educativo.

«Es una parcela que está catalogada como equipamiento, y lo que aún nos falta por saber es si la Consejería de Educación tiene alguna intención de ampliar en el futuro hacia ella el Colegio Río Piles», explica el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles. Añade que, pese a la proximidad del colegio y la presencia de viviendas en su entorno, el punto limpio no supondría molestias para las propiedades colindantes, pues «lo que imaginamos para ahí es algo similar al punto limpio de La Calzada, que pese a estar en pleno casco urbano está perfectamente integrado, también estéticamente, y ni desentona con la zona ni provoca inconvenientes». Remarca en cualquier caso que por ahora el traslado a esta parcela no es más que una posibilidad, pues «aún nos falta mucho por hablar».

Acceso por el aparcamiento

La parcela en cuestión tiene acceso por el camino de los Lirios, rodeando las instalaciones del Real Club de Tenis. Pero el Ayuntamiento considera que «no es el adecuado», dado el elevado tránsito de usuarios que se espera y la necesidad de dar facilidades para el uso del punto limpio. Por eso, también se estudia la posibilidad de habilitar un acceso desde el aparcamiento del Palacio de Deportes.

Pintueles recuerda que Gijón «es un caso único en Asturias», pues ningún otro concejo corre íntegramente con el coste de los puntos limpios instalados en su territorio, sino que todos ellos son responsabilidad de Cogersa. Y añade que, además, «como accionista mayoritario del consorcio, también sufragamos los que hay en otros municipios». Por eso uno de los retos que se marcó su concejalía tras el cambio de gobierno en 2023 fue lograr que los puntos limpios de Gijón se integren en la red autonómica, «porque no queremos ser ni más ni menos que nadie». Y es que entonces el coste de estos equipamientos para las arcas de Emulsa rondaba los 700.000 euros anuales.

«En estos dos años las negociaciones con Cogersa nos han permitido ahorrar ya 200.000 euros anuales, fundamentalmente en gastos de personal y recogiendo los residuos con camiones del consorcio y no de Emulsa», apunta el concejal. No obstante, la intención es lograr una integración plena en la red del Principado antes de que finalice este mandato, «sin que eso suponga un menoscabo en el número de instalaciones».

Emulsa cuenta en la actualidad con cuatro puntos limpios ubicados en Tremañes, La Calzada, Somió y Roces. Este último está dentro de las instalaciones de Emulsa, por lo que la intención es mantenerlo aunque limitando su uso a los servicios propios de la empresa municipal. Los otros tres serían cedidos a Cogersa, pero en el caso de Somió es necesario encontrar antes un nuevo emplazamiento en terreno público, abandonando las instalaciones de la Cámara de Comercio. Este traspaso permitiría homogeneizar además las condiciones de uso con el resto de concejos, dado que ahora mismo en Gijón es gratuito tanto para ciudadanos como para empresas, mientras que Cogersa sí cobra a estas últimas en otros municipios, lo que hace que algunas acaben utilizando los puntos de Gijón.