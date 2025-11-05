Comienza la excavación de la salida del refugio antiaéreo de Cimavilla, en Gijón La firma Construcciones JCN ya está ejecutando el nuevo acceso en el patio trasero del Revillagigedo donde estará un centro de recepción de visitas

Marcos Moro Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:54 Comenta Compartir

La firma Construcciones JCN, adjudicataria de los trabajos de estabilización y acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla, inició este miércoles las excavaciones para abrir un nuevo acceso a este espacio desde el patio situado en la parte trasera del Palacio de Revillagigedo. Ahora mismo hay una sola forma de acceder al refugio del barrio alto diseñado para proteger a la población durante los bombardeos de la Guerra Civil y es la puerta de una almacén en la calle Claudio Alvargonzález –bajo la Casa Paquet–.

La excavación se ha empezado a ejecutar con una retroexcavadora y se llegará a una cota de profundida de más de 4 metros para conectar con las instalaciones del refugio ya existentes.

El interior del refugio antiaéreo de Cimavilla y de las baterías de defensa del Cerro de Santa Catalina serán diseñados por una empresa especializada en 'escape rooms' de nombre Yurmuvi S. L. La firma cuenta con varias salas de escape en Gijón en las que recrean de manera inmersiva diversos ambientes. También ha asumido trabajos de interiorismo para centros de recepción de visitantes de Colunga, Nava y Villaviciosa.

La recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla para convertirlo en un nuevo equipamiento turístico de la ciudad estará finalizada entre marzo y abril. Sin embargo, las visitas guiadas a su interior no está previsto que comiencen hasta el segundo semestre del próximo año.

Estas obras, adjudicadas por 475.784 euros (con IVA), incluyen la reconstrucción y materialización de un último tramo de túnel que ahora está cegado para dar cabida a una sala de proyecciones y un punto de acceso informativo con el fin de revalorizar la comprensión del visitante.