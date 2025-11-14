Comunicado íntegro de los vecinos de El Natahoyo tras la decisión de la alcaldesa de Gijón de suspender el traslado del Albergue Covadonga

Tras el comunicado de nuestra alcaldesa, Carmen Moriyón, queremos expresar nuestro agradecimiento por haber decidido implicarse de forma directa en la búsqueda de una solución ... a la situación actual, que tanta preocupación genera entre las familias de nuestro barrio, El Natahoyo.

Confiamos en que su participación contribuya a encontrar una respuesta razonable al planteamiento vigente sobre el traslado temporal de usuarios del Albergue Covadonga, una decisión que, por motivos sobradamente conocidos, nunca debería haber llegado al punto en el que se encuentra.

No obstante, nos vemos obligados a manifestar nuestra disconformidad con varios aspectos de la comunicación realizada ayer:

► La expresión libre y espontánea de nuestras familias el pasado lunes 10 de noviembre fue consecuencia directa de gestionar una situación sin contar con quienes iban a verse afectados por ella. Alguien dijo una vez: «no se puede tomar una decisión y después pensar».

► Se ha hablado de odio e insolidaridad, no podemos estar más en desacuerdo con esas desafortunadas declaraciones. Nadie odia a nadie.

► Calificar de insolidario al barrio de El Natahoyo es, como mínimo, una muestra de poca memoria.

En su discurso no hubo ni una sola mención a quienes ya viven en el Hogar de San José, los niños tutelados que son la principal preocupación de nuestras familias. ¿Acaso no somos solidarios con ellos?

Tampoco se mencionó a Proyecto Hombre. ¿Tampoco somos solidarios ahí?

Centro Municipal de Apoyo a la Integración, en la Avenidad de Moreda con distintos tipos de Asociaciones en dicho centro.

Los bajos de la C/ Vicente Jove: CENTRO DE INICIATIVAS, SOLIDARIDAD Y EMPLEO donde se reciben cada día niños y menores de diferentes procedencias para su enseñanza.

ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, dedicada a Infancia y Familia · Adolescencia y Juventud · Igualdad y Género · Desarrollo Comunitario · Mayores · Inclusión Social · Adicciones.

Viviendas dedicadas a cuidar de diferentes colectivos con distintas discapacidades.

Todo ello en un radio de 100 metros. Díganos un barrio o zona que sea más solidaria que el nuestro.

Tampoco nadie parece acordarse de los menores del Gedo, Atalía, Emilio Alarcos, entre otros centros de enseñanza.

Respecto a los usuarios del Albergue, parece que también han sido olvidados. Permítanos recordarle —por si nadie de su entorno se lo ha comunicado— que en la reunión mantenida con su concejalía de Servicios Sociales le trasladamos una propuesta pensada exclusivamente para su bienestar. Trasladar en bloque a cerca de 70 personas de un lugar a otro no resolverá su realidad. Gijón, con sus 27 barrios y cientos de viviendas y locales municipales, podría y debería acoger pequeños grupos, de un máximo de 6 personas, debidamente acompañados y supervisados. Estamos convencidos de que esa estructura de apoyo les ofrecería una verdadera oportunidad para salir adelante. ¿Qué cree que ocurrirá si vuelven a agruparlos a todos juntos?

Solo nos resta dejarle una pregunta en el aire: ¿Si el edificio del Hogar de San José no estuviera vacío que otras opciones hubieran barajado?

Dicho esto, entendemos que ahora debe primar el esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales de todo Gijón, trabajando por un objetivo común.

Queremos destacar la confianza que nos transmite la atención directa que la alcaldesa ha mostrado hacia esta situación. Es un gesto esperanzador y un refuerzo para seguir creyendo en la posibilidad de reconducir este asunto.

Esperaremos la evolución de los acontecimientos, manteniendo nuestros trapos rojos en las ventanas como símbolo de nuestra preocupación, hasta que se produzca la reubicación temporal de estas personas —hombres y mujeres— en un entorno donde todas las variables necesarias sean tenidas en cuenta.

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que, con su apoyo, han hecho posible esta iniciativa vecinal, seguiremos muy atentos a lo que ocurra.